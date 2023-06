Les habitants de Kherson, en Ukraine, ont évacué leurs maisons sous les tirs d'artillerie mardi, après avoir été inondés par la rupture d'un vaste barrage en amont, une catastrophe que Kiev et Moscou se sont mutuellement attribuée.

Certains habitants pleuraient en entassant leurs affaires dans des voitures. Un météorologue mesurant le niveau de la rivière sur place a déclaré à Reuters que l'eau était 3,5 mètres plus haut que lundi, avant la destruction du barrage.

Kherson, sur les rives du vaste fleuve ukrainien Dnipro, fait face à la rive orientale contrôlée par la Russie.

À environ 60 kilomètres en amont se trouve le barrage de Nova Kakhovka, une structure des années 1950 de 3,2 km de long que Kiev a accusé la Russie d'avoir fait exploser dans un "acte de terrorisme".

Le Kremlin a rejeté la faute sur l'Ukraine, affirmant qu'elle tentait de détourner l'attention du lancement d'une contre-offensive majeure qui, selon Moscou, est en train de s'essouffler. Certains responsables installés par les Russes ont déclaré que le barrage s'était effondré de lui-même.

Mykola, un retraité de 73 ans, a descendu la rue vers la terre ferme, trempé jusqu'aux épaules et transportant le peu de biens qu'il a pu sauver. Il a déclaré que l'eau dans son appartement lui montait jusqu'à la poitrine.

Quelques minutes plus tard, les craquements de l'artillerie en approche ont fait courir les gens à l'abri.

Il n'était pas facile de trouver un abri, car l'eau montait silencieusement de plus en plus haut dans les rues de Kherson.

Mardi soir, des journalistes de Reuters ont entendu quatre tirs d'artillerie à proximité d'une zone résidentielle inondée dans le sud de Kherson, d'où les civils étaient en train d'évacuer.

Le ministre ukrainien de l'intérieur a déclaré plus tôt que la Russie bombardait des zones où des personnes étaient évacuées et que deux officiers de police avaient été blessés.

Kherson, qui comptait avant la guerre près de 300 000 habitants, a été occupée par les forces russes pendant huit mois après l'invasion de l'Ukraine par Moscou l'année dernière.

Depuis qu'elle a été reprise par Kiev en novembre dernier, Kherson subit régulièrement de lourds bombardements de la part des forces russes de l'autre côté de la rivière Dnipro.

Avant d'être contrainte de fuir les bombardements, Lora, 56 ans, hydrométéorologue travaillant pour les autorités locales, mesurait le niveau de l'eau à l'aide d'un bâton de profondeur.

Mardi soir, elle a déclaré que l'eau était 3,5 mètres plus haute qu'avant l'effondrement du barrage et qu'elle continuait à monter, bien qu'à un rythme plus lent d'environ 6 cm toutes les 30 minutes, soit environ la moitié du rythme observé plus tôt dans la journée.

"C'est une guerre atypique, indigne des gens. Faire sauter un barrage ne relève pas de l'art de la guerre", a déclaré M. Lora.

Certains habitants sont venus assister à la montée des eaux, tandis que d'autres ont aidé à évacuer des personnes de leurs maisons.

Kostya, un habitant de 25 ans, a participé à l'évacuation des maisons envahies par l'eau, aidant un policier à ramener sa fille sur la terre ferme en suivant un chemin rendu précaire par les éclats de verre d'un bombardement antérieur.

"Il y a encore des personnes âgées à l'intérieur, elles refusent de partir... ces maisons se remplissent d'eau", a-t-il déclaré en montrant du doigt la vieille tour d'habitation d'où il venait.

Oksana a essuyé des larmes en déchargeant de la voiture de son gendre des sacs en plastique remplis de ses affaires. La maison de cette femme de 53 ans a été inondée mardi matin. Le contenu des sacs est tout ce qu'elle a pu sauver.

"Tout flotte", dit-elle. "Tous les meubles, la nourriture dans le réfrigérateur, toutes les fleurs, tout flotte. Je ne sais pas quoi faire".