L'Arabie saoudite, principal exportateur de pétrole brut, maximise ses profits de raffinage en important des quantités sans précédent de diesel russe bon marché et en expédiant à son tour des volumes records vers Singapour, où le carburant peut dégager des marges plus élevées, selon des données de suivi des navires.

La Russie a dû détourner les volumes qu'elle vendait à l'Europe, qui était auparavant son principal marché de produits, après que l'Union européenne a interdit les importations de produits pétroliers en février, dans le cadre de sa réponse à l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Cela a permis au géant pétrolier national Saudi Aramco d'augmenter ses importations de mai à Singapour à des niveaux record et de profiter de meilleurs revenus nets d'arbitrage à l'est qu'en Europe, en raison d'une offre asiatique plus restreinte pendant la saison de maintenance, ont déclaré les négociants et les analystes.

"L'offre de diesel à Singapour est relativement restreinte en raison de la maintenance des raffineries régionales, tandis que les approvisionnements du Moyen-Orient augmentent, ce qui pourrait créer des opportunités d'arbitrage au comptant pour les négociants qui déplacent les cargaisons (vers Singapour)", a déclaré Serena Huang, responsable de l'analyse APAC chez Vortexa.

L'Arabie saoudite importera jusqu'à 500 000 tonnes (3,7 millions de barils) ou plus de diesel russe en mai, dont la plupart arriveront à Ras Tanura, où se trouve l'une des raffineries de Saudi Aramco, selon deux sources commerciales, Kpler et Refinitiv.

En temps utile, le diesel d'Arabie saoudite arrivant à Singapour devrait atteindre 400 000 tonnes, un niveau sans précédent, selon les données de Refinitiv, Vortexa et deux sources industrielles. Les sources ont demandé l'anonymat car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

L'augmentation de l'offre saoudienne pourrait permettre de reconstituer les stocks de Singapour, étant donné que les exportations en provenance d'Asie du Nord-Est diminuent pendant la période de révision des raffineries, entre mai et juillet, ont ajouté les sources.

Il n'est toutefois pas certain que l'Arabie saoudite stocke une partie de sa propre production et expédie la majeure partie des approvisionnements russes par le biais d'échanges, étant donné que les deux ont des spécifications typiques pour le diesel.

Les cargaisons de gasoil russe à 10 ppm de soufre sont négociées avec des rabais d'environ 30 dollars le baril par rapport aux cotations libres du Moyen-Orient, alors que les primes au comptant en Asie pour la même qualité sont de 16 cents le baril par rapport aux cotations de Singapour, selon des sources commerciales et des données de Refinitiv.

Globalement, les exportations saoudiennes de diesel ont atteint en avril un record historique d'environ 3,7 millions de tonnes, selon les données de Kpler. La raffinerie de Jizan, qui appartient exclusivement à Aramco, devrait augmenter ses exportations de diesel lorsque la production de brut se stabilisera.

Aramco a refusé de commenter.

Lu Yawen, analyste chez FGE, a déclaré que davantage de cargaisons de gasoil du Moyen-Orient se dirigeaient vers l'est plutôt que vers l'ouest en direction de l'Europe, où les stocks élevés et la faible croissance économique ont fait baisser les prix.

La baisse des coûts de fret a également favorisé le flux d'arbitrage, ont déclaré deux autres analystes du pétrole et du transport maritime.

Le coût d'affrètement d'un navire à long rayon d'action (LR) sur la route entre le Moyen-Orient et Singapour a baissé à un peu moins de 25 dollars la tonne, contre environ 34 dollars la tonne au cours des deux derniers mois, ont-ils ajouté. Cela représente la moitié du coût du même navire pour se rendre en Europe, ont-ils ajouté.

L'offre mondiale de diesel a augmenté depuis le début de l'année 2023, la Chine et le Moyen-Orient ayant accru leurs exportations et l'hiver doux en Europe ayant limité la demande, ce qui a contribué à faire baisser les prix.

Les primes spot du gasoil à 10 ppm de soufre en Asie et les marges de raffinage ont chuté de plus de 8 dollars et de 1,50 dollar le baril, respectivement, au cours des deux derniers mois, selon les données de Refinitiv Eikon.

L'augmentation de la capacité de raffinage de 700 000 barils par jour prévue cette année accentuera la pression sur les marges de gasoil à l'est de Suez, a déclaré Energy Aspects dans une note. La capacité comprend des unités qui sont en train de monter en puissance et qui entreront en service plus tard dans l'année.