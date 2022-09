Les inspecteurs de l'ONU évaluent les dommages causés à la centrale nucléaire ukrainienne lors d'une visite à fort enjeu

Une équipe d'inspection de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a bravé un bombardement intense pour atteindre la centrale nucléaire de Zaporizhzhia jeudi. La Russie et l'Ukraine disent craindre une catastrophe de type Tchernobyl en raison des bombardements qu'elles se reprochent mutuellement.

La Russie s'est emparée de la centrale au début de la guerre qui dure maintenant depuis plus de six mois, et les zones situées au sud sont maintenant au centre d'une importante contre-offensive ukrainienne. Kiev accuse Moscou d'utiliser l'installation pour protéger ses forces, une accusation que Moscou nie tout en rejetant les appels au retrait des troupes.

Après avoir visité l'installation jeudi, le chef de l'AIEA, Rafael Grossi, a déclaré que ses inspecteurs "n'allaient nulle part". Grossi et d'autres membres de l'équipe sont partis pour le territoire tenu par l'Ukraine, mais cinq inspecteurs de l'AIEA restent à la centrale, selon la société nucléaire d'État ukrainienne.

Les inspecteurs évalueront les dommages physiques de la centrale, s'assureront que ses systèmes de sûreté et de sécurité sont fonctionnels et évalueront les conditions du personnel de la centrale, indique l'AIEA. Grossi a déclaré jeudi qu'ils produiraient un rapport sur leurs conclusions.

Depuis sa capture par la Russie en mars, la centrale est contrôlée par les troupes russes mais exploitée par le personnel ukrainien. Jeudi, l'un de ses réacteurs a été contraint de s'arrêter en raison de bombardements.

Dans une allocution vidéo diffusée tard jeudi, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a réitéré ses appels fréquents pour que toutes les troupes soient retirées de la centrale -- une demande soutenue par les alliés occidentaux de Kiev et les Nations Unies.

"La principale chose qui doit se produire est la démilitarisation du territoire de la centrale", a déclaré Zelenskiy. "Démilitarisation et contrôle total des travailleurs ukrainiens du nucléaire".

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré jeudi que Moscou faisait tout pour que la centrale puisse fonctionner en toute sécurité et que les inspecteurs de l'AIEA puissent mener à bien leurs tâches.

Le ministre ukrainien de l'énergie, German Galushchenko, a déclaré jeudi qu'il était question que certains spécialistes de l'AIEA - "jusqu'à deux personnes" - soient stationnés en permanence à la centrale.

"Mais il est important pour nous que la centrale soit sous contrôle national, ce qui signifie que la centrale doit revenir sous le contrôle de l'Ukraine", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision ukrainienne 1+1.

Plusieurs villes proches de la centrale nucléaire ont été bombardées par les Russes jeudi, endommageant des maisons et d'autres bâtiments, a déclaré le maire du conseil régional de Zaporizhzhia, Mykola Lukashuk. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer cette information de manière indépendante.

CONTRE-OFFENSIVE

La centrale se trouve sur la rive sud d'un énorme réservoir sur la rivière Dnipro qui divise les forces russes et ukrainiennes dans le centre du sud de l'Ukraine. Avant la guerre, elle fournissait plus d'un cinquième de l'électricité ukrainienne.

Les responsables ukrainiens ont salué la visite de l'AIEA, exprimant l'espoir qu'elle conduise à la démilitarisation de la centrale.

Les responsables installés en Russie ont laissé entendre que l'équipe de l'AIEA n'aurait qu'une journée pour inspecter la centrale, alors que l'équipe du chien de garde nucléaire s'est préparée pour plus longtemps.

Le chef du Comité international de la Croix-Rouge a appelé à l'arrêt de tous les combats près de la centrale, avertissant que peu de choses pourraient être faites pour réagir en cas de fuite nucléaire potentielle.

"(Il) sera difficile, voire impossible, de fournir une aide humanitaire ... et c'est pourquoi les combats doivent cesser", a déclaré Robert Mardini lors d'une conférence de presse pendant une visite en Ukraine jeudi.

L'Ukraine a lancé une offensive ces derniers jours pour reconquérir des territoires dans le sud de l'Ukraine, principalement en aval du Dnipro dans la province voisine de Kherson.

Les deux parties ont revendiqué des succès sur le champ de bataille dans la nouvelle poussée ukrainienne pour reconquérir des territoires dans le sud, bien que les détails soient rares jusqu'à présent, les responsables ukrainiens publiant peu d'informations sur leur avancée.

"C'est un processus très lent, car nous tenons aux personnes", a déclaré Oleksiy Arestovych, un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy. Moscou a démenti les informations faisant état de progrès ukrainiens et a déclaré que ses troupes avaient mis en déroute les forces ukrainiennes.

Reuters n'a pas pu vérifier ces affirmations de manière indépendante.

L'armée ukrainienne a déclaré tard jeudi que les forces russes avaient bombardé une douzaine de villes du sud, avec des attaques dans d'autres régions, notamment Kharkiv au nord et Donetsk à l'est.

Des millions de personnes ont fui l'Ukraine, des milliers ont été tuées et des villes ont été réduites en ruines dans ce que Kiev et l'Occident appellent la guerre d'agression non provoquée de la Russie.

Moscou qualifie ses actions d'"opération militaire spéciale" pour débarrasser l'Ukraine des nationalistes et protéger les communautés russophones.