Les inspections des armes nucléaires entre les États-Unis et la Russie doivent reprendre avant de nouveaux pourparlers sur les armes, selon les États-Unis.

"La première étape consiste à reprendre les inspections dans le cadre du Nouveau traité START existant et nous avons essayé de travailler avec les Russes à cette fin", a déclaré un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche dans un courriel adressé à Reuters, en référence au Nouveau traité de réduction des armes stratégiques que les deux pays ont signé en 2010.

Un porte-parole du département d'État a fait une déclaration similaire dans un autre courriel.

Les parties ont convenu en mars 2020 d'interrompre les inspections de leurs sites d'armes nucléaires stratégiques respectifs en raison de la pandémie de COVID-19. Les pourparlers de l'année dernière sur la reprise des inspections n'ont pas permis de parvenir à un accord, dans un contexte de tensions liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a porté les relations à leur niveau le plus âpre depuis la guerre froide.

Les porte-parole américains répondaient à des rapports de l'agence de presse russe cette semaine, citant des responsables russes selon lesquels les parties discutaient d'une éventuelle réunion d'une commission consultative au sein de laquelle elles examineraient les questions relatives au nouveau traité START.

Les États-Unis sont prêts à travailler avec la Russie au sein de la commission "pour résoudre les questions de mise en œuvre" et ne voient "aucune raison pour que ces questions ne puissent pas être correctement résolues", a déclaré le porte-parole du NSC.

Les plus grandes puissances nucléaires du monde ont déclaré qu'elles étaient ouvertes à des discussions sur un "cadre" de suivi du New START, le dernier accord limitant les déploiements par les parties d'ogives nucléaires stratégiques et des missiles, avions et sous-marins qui les livrent.

Peu après son entrée en fonction l'année dernière, M. Biden a convenu avec le président russe Vladimir Poutine de prolonger de cinq ans le traité, qui devait expirer le 5 février 2021.

En vertu du traité, les États-Unis et la Russie se sont engagés à ne pas déployer plus de 1 550 ogives nucléaires stratégiques et un maximum de 700 missiles et bombardiers à longue portée. Les deux parties ont respecté ces engagements à une date limite fixée à 2018.

Chaque partie peut mener jusqu'à 18 inspections par an des sites d'armes nucléaires stratégiques pour s'assurer que l'autre respecte les limites du traité.

Le mois dernier, la Russie a déclaré que les sanctions américaines imposées en raison de l'invasion de l'Ukraine ont empêché ses inspecteurs d'obtenir des visas américains et les avions russes de voler vers les États-Unis.

"Il n'existe pas d'obstacles similaires à l'arrivée des inspecteurs américains en Russie", a déclaré un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. "Le ministère russe des Affaires étrangères a soulevé cette question auprès des pays concernés, mais n'a pas reçu de réponse."

Sans répondre directement à l'affirmation de la Russie, le porte-parole du département d'État a déclaré : "Les inspections ont été suspendues pour des raisons de COVID. Les deux parties peuvent reprendre les inspections en toute sécurité et les États-Unis sont prêts à travailler avec la Russie au sein de la Commission consultative bilatérale du traité New START pour parvenir à cette fin."

Le 1er août, M. Biden a réaffirmé dans une déclaration que son administration était prête à négocier un remplacement du Nouveau Traité START.

"Mais la négociation nécessite un partenaire disposé à agir de bonne foi", a déclaré M. Biden, faisant référence à la "responsabilité partagée des deux parties d'assurer la stabilité stratégique." Malgré l'invasion "brutale et non provoquée" de l'Ukraine par Poutine, la Russie devrait montrer qu'elle est "prête à reprendre le travail sur le contrôle des armes nucléaires", a déclaré M. Biden dans le communiqué.

La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération spéciale" qui, selon elle, ne vise pas à occuper un territoire mais à détruire les capacités militaires de son voisin et à capturer ce qu'elle considère comme de dangereux nationalistes.