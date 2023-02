Les lignes de communication OTAN-Russie restent ouvertes - un responsable russe

Les relations entre Moscou et l'alliance atlantique dirigée par les États-Unis sont au plus bas après la guerre froide, suite à la décision de la Russie d'envoyer des dizaines de milliers de soldats en Ukraine le 24 février de l'année dernière dans ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale".

"Les canaux militaires sont restés ouverts jusqu'à présent - en particulier une ligne de communication téléphonique entre le chef d'état-major général de la Russie et le commandant des troupes de l'OTAN en Europe", a déclaré M. Grushko dans une interview à la télévision d'État.

L'ambassadeur de Russie en Belgique, où se trouve le siège de l'OTAN, a également reçu l'ordre de communiquer avec l'OTAN si nécessaire, a ajouté M. Grushko.

On sait que des lignes d'urgence militaires existent entre la Russie et les États-Unis afin de proposer une ligne de communication toujours ouverte, conçue pour être utilisée pour désamorcer des situations potentiellement hostiles entre les plus grandes puissances nucléaires du monde.

Reuters a rapporté en novembre qu'une ligne dite de déconfliction entre Moscou et Washington avait - à cette date - été utilisée une fois depuis le début de la campagne militaire russe le 24 février.

Annoncée en mars de l'année dernière, le Pentagone a déclaré que la ligne de déconfliction avait été créée pour éviter tout affrontement involontaire dans l'espace aérien de l'OTAN ou au sol.

La Russie a accusé l'OTAN de jouer un rôle "direct" dans le conflit en Ukraine, en fournissant à Kiev des dizaines de milliards de dollars en matériel militaire.

M. Grushko a déclaré vendredi que si la communication militaire existe entre la Russie et l'OTAN, "les contacts diplomatiques normaux et le dialogue sont hors de question".