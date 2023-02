Les médecins de l'armée ukrainienne luttent pour sauver des vies près de la ligne de front

Près d'un an après l'invasion de la Russie, les combats se résument désormais à des duels d'attrition d'artillerie et d'assauts d'infanterie, sans qu'aucun des deux camps ne réalise de gains significatifs.

Le coût de cette lutte meurtrière est évident pour l'équipe de Viktor, composée de sept médecins et de six infirmières, qui travaille d'arrache-pied, encerclée par des racks de fournitures médicales et des chauffages portables, à ce "point de stabilisation" dans la région de Donetsk, où les combats sont féroces.

"Les blessés sont amenés ici, nous leur prodiguons des soins, les stabilisons et rétablissons leurs fonctions vitales, et les envoyons (à) l'étape suivante de l'évacuation - vers les hôpitaux", explique Viktor, qui a refusé de donner son nom complet.

Décrivant le sentiment d'être incapable de sauver une vie, Viktor, gynécologue avant la guerre, a déclaré : "C'est la pire chose que vous puissiez imaginer".

Le nombre de patients amenés - jusqu'à 25 par jour - a fortement augmenté au cours des deux dernières semaines, dit-il, la grande majorité étant blessée par des éclats d'obus.

Mais les blessures par balle sont de plus en plus fréquentes, signe que les combats se déroulent de plus en plus au corps à corps.

L'évacuation des soldats de la ligne de front, par l'intermédiaire de l'un des cinq chauffeurs de l'équipe, prend généralement entre 20 et 40 minutes, mais les blessés se retrouvent parfois à attendre jusqu'à deux heures si les combats ne cessent pas.

C'était le cas un jour récent de la fin février, lorsque les soldats Ruslan et Serhiy ont été amenés pour être soignés dans l'installation lourdement ensablée après avoir essuyé les tirs d'un char russe.

Aucun d'entre eux n'avait de blessures potentiellement mortelles, bien que le pied droit de Ruslan ait été mutilé. L'équipe de Viktor, qui appartient à la 72e brigade mécanisée, pense qu'il a supporté le plus gros de l'impact, permettant à Serhiy de s'en sortir avec seulement un bras cassé.

L'adrénaline aide l'équipe médicale à tenir le coup et lui permet de faire face au flux presque constant de soldats blessés, y compris certains Russes qui sont ensuite échangés contre des prisonniers ukrainiens.

"C'est notre travail", a déclaré Viktor depuis l'intérieur de leur avant-poste, qui est orné de drapeaux ukrainiens et de dessins et notes de remerciement d'enfants de tout le pays.

"Nous savons ce pour quoi nous avons signé".