Les mercenaires russes de Wagner arrêtent leur campagne de recrutement de prisonniers - fondateur Prigozhin

"Le recrutement de prisonniers par la société militaire privée Wagner a complètement cessé", a déclaré Prigozhin dans une réponse à une demande de commentaire d'un média russe publiée sur les médias sociaux.

"Nous remplissons toutes nos obligations envers ceux qui travaillent pour nous maintenant", a-t-il ajouté.

Wagner a commencé à recruter des prisonniers dans le système pénal tentaculaire de la Russie à l'été 2022. Prigozhin, un entrepreneur en restauration qui a passé neuf ans en prison pendant l'Union soviétique, a proposé aux condamnés une grâce s'ils survivaient six mois en Ukraine.

Wagner n'a pas fourni d'informations sur le nombre de condamnés qui ont rejoint ses rangs, mais les chiffres du service pénal russe publiés en novembre ont montré que la population carcérale du pays a diminué de plus de 20 000 personnes entre août et novembre, soit la plus forte baisse depuis plus de dix ans.

En décembre, Reuters a rapporté que les services de renseignement américains estiment que Wagner avait 40 000 combattants condamnés déployés en Ukraine, ce qui constitue la grande majorité du personnel du groupe dans le pays.

Ces derniers mois, le groupe Wagner a joué un rôle de plus en plus important dans la guerre de la Russie en Ukraine, la force mercenaire étant le fer de lance d'un assaut de plusieurs mois sur la ville de Bakhmut, dans la région de Donetsk.