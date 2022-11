Les ministres des Affaires étrangères des pays baltes et nordiques en visite à Kiev avant la réunion de l'OTAN

La visite des responsables de l'Estonie, de la Finlande, de l'Islande, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Norvège et de la Suède précède une réunion des ministres des affaires étrangères de l'alliance militaire de l'OTAN à Bucarest, mardi et mercredi.

"Le message le plus fort de cette visite est le suivant : L'Ukraine doit gagner cette guerre et donc que le soutien occidental doit être plus fort ; plus d'armes lourdes sans aucune réserve politique, y compris des missiles à longue distance", a déclaré le ministre estonien des Affaires étrangères, Urmas Reinsalu, dans une interview à Reuters.

Il a appelé à un ensemble de sanctions plus fortes contre la Russie, à un plus grand isolement international de Moscou et à la création d'un "tribunal international sur le crime d'agression" de la Russie.

Mercredi, la Russie a déclenché son dernier barrage de frappes de missiles sur les infrastructures ukrainiennes, provoquant des pannes d'électricité dans tout le pays.

Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, a déclaré : "Nous... sommes à Kiev aujourd'hui en pleine solidarité avec l'Ukraine. Malgré les pluies de bombes et la brutalité barbare de la Russie, l'Ukraine vaincra !"

Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a écrit sur Twitter que les ministres avaient "discuté du renforcement des sanctions, de la reconstruction des infrastructures énergétiques & du soutien financier. Appelé à soutenir les aspirations euro-atlantiques de l'Ukraine."