Les négociateurs constatent un ralentissement du rythme des fusions et acquisitions en raison des turbulences géopolitiques.

Les banquiers et les avocats qui se sont exprimés lors de la conférence Tulane Law à la Nouvelle-Orléans jeudi ont fait remarquer que si les conversations avaient toujours lieu et que les transactions continueraient à se faire, la volatilité du marché de ces dernières semaines a rendu l'approbation des acquisitions plus délicate.

"Je me retrouve, en tant que banquier, à préconiser le 'non' à la vente d'une entreprise beaucoup plus que je ne l'ai jamais fait auparavant", a déclaré Gordon Dyal, associé directeur de la banque d'investissement Dyal & Co.

"Quelle que soit l'attractivité de cette prime, le risque que l'accord tombe à l'eau et que ce soit dans 18 ou 12 mois, même si vous négociez une énorme indemnité de rupture, cela n'a aucune importance car cela ne compense pas la perte de franchise d'une entreprise."

Les bouleversements économiques et géopolitiques généralisés causés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont des ramifications importantes sur les opérations des entreprises, aspirant l'attention des dirigeants et mettant en veilleuse certains plans de croissance inorganique.

"Il est très difficile d'organiser une réunion du conseil d'administration pour parler de fusions et d'acquisitions lorsque vous êtes assis là à vous demander si votre directeur général en Russie va aller en prison pour je ne sais combien de temps, dans un pays où, tout à coup, il n'y a vraiment aucune règle", a déclaré Scott Barshay, président du département des entreprises du cabinet d'avocats Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison.

Selon le fournisseur de données Refinitiv, le nombre de transactions mondiales réalisées cette année jusqu'à la mi-mars est en baisse d'environ 20 % par rapport à la même période en 2021.

Alors que les méga-transactions se sont tassées, face à la surveillance réglementaire accrue de l'administration Biden, les sociétés de capital-investissement continuent de déployer d'importantes piles de liquidités dans de nouveaux achats.

Les données de Refinitiv montrent que, bien que le nombre de transactions soit en baisse, les transactions impliquant des sociétés de rachat dans le monde entier sont en hausse de 12 % depuis le début de l'année.

Pour les entreprises cependant, les répercussions de la guerre en Europe de l'Est, que la Russie qualifie d'"opération spéciale", créent des défis sur fond de sortie de la pandémie COVID-19, ainsi que de problèmes de chaîne d'approvisionnement et de pressions inflationnistes.

Un aspect particulier de cette situation est que de nombreux conseils d'administration d'entreprises, qui ont été rafraîchis avec de nouveaux directeurs au cours des deux dernières années - soit par choix, soit sous la pression des investisseurs - ne se sont pas rencontrés en personne pendant la pandémie, ce qui rend plus difficile l'établissement de la confiance entre les conseils et la direction.

Selon les avocats, ce manque de connectivité rend les conseils plus prudents quant à la poursuite d'opportunités de croissance qui pourraient inclure des acquisitions, des ventes ou d'autres changements structurels.

"Il est vraiment difficile d'instaurer un sentiment de collégialité, de confiance et d'assurance dans cet environnement. Et, après tout, les conseils d'administration sont des êtres humains et les transactions reposent sur la confiance des gens entre eux et sur la confiance dans les conseils qu'ils reçoivent", a déclaré Melissa Sawyer, responsable mondiale des fusions et acquisitions chez Sullivan & Cromwell LLP.

L'événement de Tulane, l'un des rassemblements les plus influents de la communauté des négociateurs, organise sa 34e édition en personne, après avoir été forcé en ligne l'année dernière par la pandémie. Sa dernière conférence en direct, en 2020, a eu lieu quelques jours seulement avant la mise en place de mesures de verrouillage pour contenir le COVID-19.

En plus de profiter des avantages de rencontrer d'autres personnes en chair et en os, et de rétablir des liens professionnels et personnels, les négociateurs ont parlé de leur confiance dans le fait que leurs affaires seraient tout aussi florissantes dans les mois à venir.

"C'est occupé. C'est toujours occupé. Je pense que du côté public, nous voyons beaucoup de transactions", a déclaré Barshay de Paul, Weiss.

"J'ai toujours les chiffres, même si les tailles sont un peu plus faibles".