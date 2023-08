Dans un monde de l'investissement qui se targue de nouvelles lignes directrices en matière d'éthique et de durabilité, l'indifférence apparente des marchés à l'égard des références démocratiques reste flagrante.

Alors que le groupe des économies en développement des BRICS a planifié cette semaine son expansion, la question éternelle de savoir si la démocratie compte vraiment dans le choix de la destination des investissements de portefeuille revient sur le tableau de bord des gestionnaires d'actifs mondiaux.

Bien que trois des cinq BRICS actuels - Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud - soient des démocraties qui fonctionnent, la Chine domine le bloc coagulant et la liste des nouveaux membres prévus - Arabie saoudite, Iran, Émirats arabes unis, Égypte et Argentine - montre que la démocratie ne figure pas sur la liste des critères d'entrée.

Conçu davantage comme un contrepoids stratégique au monde développé dirigé par le G7 que comme une structure économique cohésive, l'influence politique du groupe aura du poids sur les marchés émergents, partout dans le monde, et aiguisera également la réflexion de certains investisseurs.

Les investisseurs chevronnés des marchés émergents ont généralement répondu aux questions éthiques concernant le "commerce des dictateurs" souvent qualifié de "commerce" par un haussement d'épaules collectif, préférant souligner que le risque et la volatilité vont de pair avec le terrain, que la diversification mondiale est un moteur et que les rendements sont supérieurs s'ils sont bien gérés en fonction de paramètres rigoureux sur la croissance, la solvabilité ou la richesse en ressources.

La montée en puissance de la Chine communiste, qui est devenue la deuxième économie mondiale et qu'il est pratiquement impossible d'éviter en termes d'investissement global, est la cause célèbre la plus évidente à cet égard.

Il ne fait aucun doute que les risques liés aux marchés émergents sont nombreux et croissants pour les investisseurs occidentaux.

Les dangers liés aux investissements transfrontaliers sont montés en flèche au cours de cette décennie, alors que la fracture géopolitique post-pandémique autour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la revendication persistante de Taïwan par la Chine et les sanctions occidentales cinglantes et les freins à l'investissement font grimper les enchères.

En effet, les rendements des grands indices volatils d'actions des marchés émergents, tels que l'indice de référence MSCI, ont été désastreux et le dollar américain s'est renforcé d'environ 10 % en termes nominaux par rapport à un panier de monnaies émergentes au cours des 15 dernières années.

Malgré tous les hauts et les bas qu'il a connus entre-temps, l'indice MSCI des actions est toujours au même niveau qu'en 2007, alors que l'indice général de MSCI pour tous les pays a doublé au cours de la même période.

Mais les questions relatives à l'éthique et à la durabilité des investissements se sont multipliées au cours de la dernière décennie, avec un boom de la demande de fonds soumis à des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

La démocratie s'inscrit vraisemblablement dans toute considération de "gouvernance" et devrait être une question primordiale pour les investisseurs dans la dette souveraine des marchés émergents, qui financent directement de nombreux gouvernements autocratiques plutôt que les seules entreprises de leur royaume.

Mis à part l'effacement de la dette russe sanctionnée depuis l'Ukraine, ces indices obligataires ont réellement performé au fil du temps - l'indice de rendement total EMBIG de JP Morgan de la dette souveraine émergente en devises fortes ayant presque doublé en 15 ans, s'alignant ainsi davantage sur les actions mondiales.

DÉMOCRATIE ET BELLIGÉRANCE

Le gestionnaire de fonds GMO, basé à Boston, s'est penché sur la question dans le cadre d'une étude menée cette semaine, visant à développer un portefeuille de dette émergente en devises fortes qui privilégie "la liberté et la démocratie tout en préservant les principales caractéristiques d'investissement de la classe d'actifs".

Pour évaluer les valeurs démocratiques en tant que telles, les stratèges de GMO, Eamon Aghdasi et Mina Tomovska, ont utilisé la notation "Voice and Accountability" (V&A) de la Banque mondiale, qui mesure "la mesure dans laquelle les citoyens d'un pays peuvent participer à la sélection de leur gouvernement, ainsi que la liberté d'expression, la liberté d'association et la liberté des médias".

Tout en reconnaissant que les scores de gouvernance sont en général plus faibles pour les pays pauvres que pour les pays développés, indépendamment du débat sur le sens de la causalité, l'OGM affirme que la corrélation entre les scores V&A et les coûts d'emprunt et les écarts obligataires est "étonnamment faible" - beaucoup moins qu'avec d'autres indicateurs de gouvernance tels que la corruption ou la réglementation.

Qui plus est, les économies émergentes de l'échantillon présentant des écarts obligataires relativement faibles étaient aussi nombreuses dans le groupe des scores V&A très faibles que dans le groupe des scores V&A très élevés.

"Des pays relativement peu démocratiques présentant par ailleurs des caractéristiques économiques, fiscales et de gouvernance saines peuvent - et c'est souvent le cas - obtenir le privilège de coûts d'emprunt faibles", indique l'étude, ajoutant que la Russie était un cas d'espèce avant l'invasion de l'Ukraine, ce qui soulève la question raisonnable de savoir si les risques qui se sont matérialisés si clairement dans ce pays l'année dernière ont été pleinement appréciés.

Si les chercheurs admettent que l'élimination des pays ayant une mauvaise gouvernance générale, une faible cote de crédit et des écarts obligataires élevés n'a fait que réduire la performance du portefeuille, ils affirment que le simple ajustement en fonction des scores de V&A a permis d'augmenter les rendements de manière significative.

L'un des problèmes de ce dernier point, cependant, est qu'il est faussé par le choc subi par la Russie et le Belarus au cours des deux dernières années. Si l'on élimine ces deux catastrophes, l'ajustement aux seules valeurs démocratiques de V&A fait beaucoup moins de différence au niveau des résultats.

"Cela nous ramène à une question incontournable : La démocratie, ou l'absence de démocratie, est-elle vraiment le problème qui a entraîné la chute du Belarus et de la Russie sur le plan financier et qui a produit des résultats aussi désastreux ?", écrivent Aghdasi et Tomovska, ajoutant que si l'absence de démocratie et la belligérance sont liées, il aurait été difficile de prédire ou de modéliser la cascade d'événements.

Cependant, renversant la question de l'indifférence à l'égard de la démocratie, GMO a conclu que son approche montrait que les investisseurs soucieux de l'ESG et de la démocratie pouvaient construire un portefeuille qu'ils préféraient "sans sacrifices significatifs".

Bien entendu, les sceptiques pourraient faire valoir que le simple fait d'examiner les marchés émergents sous l'angle des risques démocratiques pourrait être insuffisant à la lumière des événements du 6 janvier 2001 à Washington et des procès qui s'en sont suivis.

De plus, l'analyse des rendements passés peut ne pas refléter pleinement les changements géopolitiques sismiques de la décennie écoulée, où les véritables risques pour les portefeuilles sont sous-estimés après 30 ans de stabilité relative.

"Le défi pour les gestionnaires de fonds aujourd'hui est d'avoir un instinct pour le risque géopolitique alors que, dans la plupart des cas, ils n'en ont pas fait l'expérience", a écrit Saker Nusseibeh, directeur général de Federated Hermes, dans un article d'opinion paru dans le Financial Times la semaine dernière.

"La prise en compte de ces risques géopolitiques pourrait constituer la différence cruciale entre la sécurisation de vos rendements et le fait de vous retrouver sans rien. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.