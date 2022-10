Les parlementaires ukrainiens qualifient la Tchétchénie d'"occupée par les Russes" dans une attaque contre le Kremlin.

Ichkeria est le nom historique de la région sud de la Russie, la Tchétchénie, qui a été dévastée par deux guerres sanglantes entre les troupes russes et les séparatistes tchétchènes après l'éclatement de l'Union soviétique en 1991.

La région à majorité musulmane est aujourd'hui dirigée par Ramzan Kadyrov, un ancien chef de guerre qui a émergé de la dévastation et qui, soutenu par le Kremlin et un énorme soutien financier pour la Tchétchénie, se décrit désormais comme un fantassin du président Vladimir Poutine.

Kadyrov est apparu comme l'un des faucons les plus francs de la Russie au cours de sa guerre de huit mois en Ukraine, qui a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé des millions de personnes et détruit des villes.

Une majorité de parlementaires ukrainiens ont voté mardi en faveur d'une résolution qui "reconnaît la république tchétchène d'Ichkeria comme territoire temporairement occupé par la Fédération de Russie à la suite d'une agression armée qui a contrevenu au statut de l'ONU".

L'Ukraine utilise le même langage - "temporairement occupé" - pour décrire les pans du territoire ukrainien qui ont été saisis par les forces russes en 2014 et après l'invasion de cette année.

La résolution des parlementaires condamne ce qu'elle qualifie de crimes de guerre commis par la Russie lors des deux guerres de Tchétchénie qui ont suivi l'éclatement de l'Union soviétique, ainsi que ce qu'elle qualifie d'autres crimes historiques commis aux XIXe et XXe siècles.

Le parlement ukrainien de 450 sièges, qui a continué à fonctionner à huis clos malgré les attaques russes sur la capitale Kiev et d'autres villes, a déclaré que 290 parlementaires avaient voté pour adopter la résolution.

Le parlement connu en Ukraine sous le nom de Verkhovna Rada a déclaré que 352 parlementaires étaient présents pour le vote.

Au début du mois, Moscou a déclaré quatre régions ukrainiennes partiellement occupées - celles de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia et Kherson - comme faisant partie de la Russie après avoir organisé ce que Kiev et l'Occident ont décrit comme des référendums coercitifs et fictifs.

La résolution parlementaire ukrainienne fait écho à l'esprit d'un discours passionné prononcé par le président Volodymyr Zelenskiy le mois dernier, dans lequel il a exhorté les minorités ethniques de Russie à résister à la volonté du Kremlin de mobiliser davantage de forces pour sa guerre en Ukraine.

Les groupes non russes - originaires de certaines régions du Caucase du Nord ou de la Sibérie - sont surreprésentés dans les contingents militaires russes en Ukraine et de violentes protestations contre la campagne de mobilisation ont éclaté dans certaines régions frappées par la pauvreté.