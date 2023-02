Les partisans biélorusses disent qu'un avion militaire russe a été endommagé près de Minsk

"Il s'agissait de drones. Les participants à l'opération sont biélorusses", a déclaré Aliaksandr Azarov, leader de l'organisation antigouvernementale biélorusse BYPOL, cité sur l'application de messagerie Telegram de l'organisation et sur la chaîne d'information Belsat basée en Pologne.

"Ils sont maintenant en sécurité, en dehors du pays".

Belsat est un radiodiffuseur polonais qui se concentre sur les nouvelles biélorusses que Minsk a qualifiées d'extrémistes. BYPOL, qui comprend d'anciens agents des forces de l'ordre qui soutiennent les politiciens de l'opposition, a été qualifié d'organisation terroriste.

Franak Viacorka, un conseiller du leader de l'opposition biélorusse Sviatlana Tsikhanouskaya, a déclaré dans un message sur Twitter qu'il s'agissait de l'acte de sabotage le plus réussi cette année.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces rapports de manière indépendante. Les ministères de la défense de la Russie et du Belarus n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les parties avant et centrale de l'avion ainsi que l'antenne radar ont été endommagées par deux explosions lors de l'attaque sur la base aérienne de Machulishchy, près de Minsk, rapporte BYPOL.

L'avion Beriev A-50, dont le nom de rapport OTAN est Mainstay, est un avion russe de détection précoce aéroporté, doté de capacités de commandement et de contrôle aéroportées, et capable de suivre jusqu'à 60 cibles à la fois.

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a un an, plusieurs actes de sabotage ont été commis au Belarus et dans les régions russes limitrophes de l'Ukraine, notamment sur le réseau ferroviaire.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko n'a pas pris directement part à la guerre de la Russie contre l'Ukraine, mais il a permis à ses forces d'accéder à son territoire pour s'en servir de relais au début de l'invasion, il y a un an.

La Russie et le Belarus ont mis en place une unité militaire commune au Belarus et ont organisé de nombreux exercices. Un certain nombre d'avions de guerre russes et d'avions aéroportés de détection et de contrôle ont été déployés au Belarus.

"Je suis fière de tous les Biélorusses qui continuent à résister à l'occupation hybride russe du Belarus & à lutter pour la liberté de l'Ukraine", a écrit Tsikhanouskaya sur Twitter.