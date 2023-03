Les pays du G20 condamnent la guerre en Ukraine, sauf Russie et Chine

NEW DELHI, 2 mars (Reuters) - La plupart des membres du G20 ont fermement condamné jeudi la guerre en Ukraine, a annoncé l'Inde, présidente en exercice du groupe, à l'issue d'une réunion de leurs ministres des Affaires étrangères à New Delhi.

Sans surprise, la Russie, qui a envahi l'Ukraine en février 2022, et la Chine se sont une nouvelle fois désolidarisées de cette condamnation.

Elles ont été les seules de ces 20 puissances à le faire, comme lors de la réunion des ministres des Finances la semaine dernière, a précisé l'Inde, qui s'efforce par ailleurs à l'Onu de conserver une position de neutralité sur ce conflit.

Les Etats-Unis et leurs alliés européens ont tenté de profiter de cette réunion au niveau des chefs de la diplomatie du G20 pour essayer de maintenir une pression la plus large possible sur Moscou.

La Russie a de son côté accusé l'Occident de transformer l'ordre du jour de cette réunion en "farce" et a déclaré que les délégations occidentales voulaient rejeter la responsabilité de leurs échecs économiques sur Moscou.

"Nous devons continuer à appeler la Russie à mettre fin à sa guerre d'agression et à se retirer de l'Ukraine au nom de la paix internationale et de la stabilité économique", a déclaré aux journalistes le secrétaire d'État américain Antony Blinken, après la réunion à huis clos.

Dans son discours inaugural, le Premier ministre indien, Narendra Modi, avait appelé les ministres des Affaires étrangères des pays du G20 à trouver un terrain d'entente sur les questions globales.

"Vous vous réunissez à un moment de profondes divisions mondiales", a déclaré Narendra Modi dans un message vidéo. "Nous ne devons pas permettre que des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre ensemble entravent ceux que nous pouvons résoudre." (Avec la contribution d'Aftab Ahmed et Sarita Shaganti Singh, rédigé par Shilpa Jamkhandikar et Miral Fahmy ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer et Tangi Salaün)