Les pays occidentaux ont fait part mardi de leurs préoccupations concernant les activités de l'entreprise militaire privée russe Wagner Group au Mali, y compris les allégations de son rôle dans les meurtres de civils, lors d'une réunion des Nations Unies sur les droits de l'homme à Genève.

Les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne et l'Ukraine figurent parmi les pays qui ont soulevé la question du rôle présumé des sous-traitants de Wagner dans le soutien aux forces armées maliennes.

Le Mali, dont les dirigeants ont pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État en 2021, et la Russie ont précédemment affirmé que les forces russes présentes sur place n'étaient pas des mercenaires, mais des formateurs aidant les troupes locales à l'aide d'équipements achetés à la Russie. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que le Mali avait le droit de travailler avec des entreprises privées russes.

"Nous sommes particulièrement préoccupés par la présence et les actions du groupe Wagner", a déclaré l'envoyée du Canada, Patricia Lyn McCullagh, au Conseil des droits de l'homme lors de l'examen du bilan du Mali en matière de droits de l'homme, un processus auquel sont soumis tous les États membres de l'ONU.

Plusieurs pays ont demandé au Mali de mener une enquête indépendante sur un incident survenu en mars 2022 à Moura, dans le centre du pays, où des troupes locales et des combattants russes présumés auraient tué des centaines de civils.

L'ONU a déclaré que ses enquêteurs s'étaient vu refuser l'accès au site.

La Russie a nié que des civils aient été tués à Moura. M. Wagner n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire par courriel.

"Nous recommandons au Mali de mener une enquête crédible sur les violations des droits de l'homme et les abus commis lors des opérations de sécurité menées avec les forces de Wagner soutenues par le Kremlin à Moura en mars 2022, comme promis au Conseil de sécurité de l'ONU, et de demander des comptes aux responsables", a déclaré l'ambassadrice américaine auprès du Conseil, Michele Taylor.

Le directeur de la justice militaire du Mali, le colonel Boubacar Maiga, a déclaré qu'une enquête était déjà en cours.

"Le gouvernement du Mali est déterminé à mener à bien l'enquête dans le respect des droits de l'homme et dans un esprit de totale indépendance", a-t-il déclaré, ajoutant que l'accès à l'enquête était difficile car le Mali est "en guerre".

L'envoyée de la Russie, Maria Molodtsova, a déclaré que "les personnes tuées (à Moura) étaient des militants de groupes terroristes qui opprimaient la population depuis des années". L'opération militaire "a contribué à la paix et à la tranquillité à Moura", a-t-elle déclaré.

Le Mali est envahi par des militants liés à Al-Qaïda et à l'État islamique qui mènent depuis dix ans une insurrection qui a fait des centaines de morts. Les forces françaises sont intervenues en 2013, forçant initialement les insurgés à battre en retraite, mais ils ont depuis rebondi et contrôlent une grande partie du centre et du nord.

Les forces françaises ont quitté le pays l'année dernière à la suite d'une querelle diplomatique avec la junte militaire malienne, au moment même où le groupe Wagner s'installait.