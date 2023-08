Les investisseurs mondiaux perdent confiance dans les titres liés aux actions d'entreprises situées dans les points chauds de la géopolitique mondiale, ont déclaré des investisseurs et des analystes, après que Moscou a décidé de radier les certificats de dépôt russes des bourses étrangères en représailles aux sanctions occidentales liées à la guerre en Ukraine.

Les mesures prises par Moscou ont privé de nombreux investisseurs étrangers de la possibilité de négocier des titres russes, y compris des certificats de dépôt. Les investisseurs s'inquiètent des futures mesures prises par d'autres gouvernements qui pourraient chercher à réduire l'influence étrangère sur leurs grandes entreprises.

Les certificats de dépôt, ou DR, sont des certificats émis par une banque et représentant des actions d'une société étrangère négociées sur une bourse locale.

Les certificats de dépôt réduisent le risque de change et de liquidité pour les acheteurs, qui les considèrent comme l'un des moyens les plus sûrs d'investir dans des entreprises de pays allant du Brésil à la Chine.

Mais les événements en Russie ont contraint de nombreux investisseurs à réduire à zéro la valeur des certificats de dépôt des entreprises russes, étant donné leur incapacité à les négocier. Les investisseurs et les analystes se demandent maintenant si les futures tensions géopolitiques pourraient entraîner des réactions similaires de la part d'autres gouvernements et si ces risques sont correctement reflétés par les prix actuels.

"L'instabilité politique et l'évolution rapide des alliances géopolitiques peuvent, en très peu de temps, entraîner le gel et l'inaccessibilité des capitaux", a déclaré à Reuters Peter C. Earle, économiste à l'American Institute for Economic Research.

"Il est grand temps que les investisseurs commencent à prendre en compte l'intersection de trois variables : l'importance de leur exposition aux titres étrangers, le rendement probable de ces émissions au fil du temps et le potentiel de conflit", a déclaré M. Earle.

Les données de Citigroup montrent que 2 000 milliards de dollars de DR ont été échangés au cours du premier semestre 2023. Selon Citigroup, les entreprises ont levé 4,7 milliards de dollars au cours du premier semestre de cette année, contre 2,8 milliards de dollars au cours de la même période en 2022, en vendant des DR. L'activité a été modérée l'année dernière à la suite d'un ralentissement des marchés boursiers.

Parmi les 10 programmes de DR les plus échangés en 2022, cinq ont été émis par des entreprises chinoises.

"La mondialisation et la diversification des portefeuilles se poursuivent malgré les préoccupations géopolitiques sur certains marchés et secteurs", a déclaré Citigroup à Reuters à la fin du mois de juillet.

CONSEQUENCES

La perte de confiance dans les certificats de dépôt pourrait drainer les capitaux étrangers dont ont besoin les entreprises des économies émergentes, par exemple. Certains conseillers ont déclaré que les banques mondiales qui émettent des certificats de dépôt devraient mieux expliquer les risques potentiels aux investisseurs, qui ont tendance à acheter des certificats de dépôt pour des portefeuilles globaux offrant une exposition diversifiée à plusieurs entreprises et pays.

Les investisseurs qui cherchent à surpasser les rendements des marchés boursiers devraient toujours envisager d'éliminer ou de réduire leur exposition aux pays en guerre ou aux gouvernements instables, ont déclaré certains conseillers.

"Le risque géopolitique lié à la détention d'un GDR (global depositary receipt) est actuellement sous-estimé par la plupart des investisseurs occidentaux [...]. Les GDR doivent désormais être considérés comme plus risqués, les investisseurs doivent réévaluer les niveaux d'allocation et exiger une prime de risque", a déclaré Christopher Day, directeur général de Doliver Advisors, une société basée aux États-Unis qui gère environ 500 millions de dollars d'actifs pour le compte de particuliers fortunés.

Michael Ashley Schulman, associé et directeur des investissements chez Running Point Capital Advisors, a déclaré que certaines personnes peuvent avoir "manqué ou oublié l'exposition juridique et juridictionnelle des GDR", qui a été mise en évidence par les troubles en Russie.

À Moscou, le 7 août, un tribunal a mis sous séquestre toutes les actions russes détenues par le fonds Goldman Sachs III SICAV, y compris sa participation de 5 % dans le plus grand détaillant de jouets de Russie, Detsky Mir, à la demande de la banque Otkrytie, qui affirme que Goldman lui doit 615 millions de roubles, selon des documents judiciaires.

Selon Otkrytie, Goldman Sachs a invoqué les sanctions imposées par les États-Unis et le Royaume-Uni à la suite de la guerre menée par Moscou en Ukraine pour ne pas s'acquitter de sa dette. Goldman n'a pas souhaité faire de commentaires.

"Les GDR ont toujours été confrontés à des risques politiques et réglementaires. Il s'agit d'un danger connu, mais les investisseurs viennent juste de recevoir un nouvel avertissement ou un rappel de cette possibilité", a déclaré M. Schulman, qui conseille les familles fortunées en matière d'allocation de capital.

L'agitation soudaine de Moscou a transformé l'une des caractéristiques les plus attrayantes des GDR en un défaut majeur : les investisseurs ne possèdent les actions qu'indirectement, a déclaré Grzegorz Drozdz, analyste de marché à la société d'investissement Conotoxia Ltd.

"Il y a toujours la menace d'une éventuelle interdiction ou d'une restriction de la négociation de ces instruments sur les GDR cotés dans d'autres juridictions", a-t-il déclaré.

Malcolm Dorson, gestionnaire de portefeuille senior chez Global X, qui gère environ 40 milliards de dollars d'actifs, a déclaré qu'il pensait que la Russie était un cas extrême et qu'il était peu probable que les pertes subies par les détenteurs russes de GDR déclenchent un long retrait des autres marchés de GDR à l'échelle mondiale.

Toutefois, les investisseurs seraient bien avisés de revoir leur tolérance au risque.

"Globalement, les programmes de DR comportent un peu plus de risques qu'un titre de participation ordinaire en raison de la couche supplémentaire entre les entreprises et les investisseurs", a-t-il déclaré.

"Dans une situation normale, les gouvernements et les entreprises sous leur juridiction sont en fait incités à satisfaire les investisseurs en RD, car les RD permettent aux investisseurs internationaux d'accéder aux marchés, et donc à ces entreprises d'accéder au capital et à l'investissement dans leur pays.