Les pirates informatiques russes ont ciblé l'OTAN et les armées d'Europe de l'Est - Google

Le rapport ne précise pas quelles armées ont été ciblées dans ce que Google décrit comme des "campagnes de phishing d'identifiants" lancées par un groupe basé en Russie appelé Coldriver, ou Callisto.

"Ces campagnes ont été envoyées à l'aide de comptes Gmail nouvellement créés à des comptes non Google, de sorte que le taux de réussite de ces campagnes est inconnu", indique le rapport https://blog.google/threat-analysis-group/tracking-cyber-activity-eastern-europe.

L'OTAN n'était pas immédiatement disponible pour commenter le rapport.

La Russie, qui fait désormais l'objet de lourdes sanctions économiques occidentales après sa décision d'envahir l'Ukraine le 24 février, dément régulièrement les accusations de monter des cyberattaques contre des cibles occidentales.

En 2019, la société finlandaise de cybersécurité F-Secure Labs a décrit Callisto comme un acteur de la menace non identifié et avancé "intéressé par la collecte de renseignements liés à la politique étrangère et de sécurité" en Europe.

Le groupe a également ciblé un centre d'excellence de l'OTAN, indique le rapport de Google de mercredi, sans donner plus de détails.