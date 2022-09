Les prix à la consommation hebdomadaires russes augmentent pour la première fois depuis mai

Les prix à la consommation hebdomadaires en Russie ont augmenté pour la première fois depuis mai, selon des données publiées mercredi, moins de deux semaines après que la banque centrale a laissé entendre la fin de son cycle d'assouplissement monétaire et après des semaines de baisse des prix de détail.

L'indice des prix à la consommation de la Russie a augmenté de 0,08 % au cours de la semaine du 26 septembre, après 11 semaines consécutives de baisse, selon le service fédéral des statistiques Rosstat. La dernière hausse hebdomadaire des prix remonte à mai.

L'inflation annuelle a ralenti à 13,71 % au 26 septembre, contre 13,92 % une semaine auparavant, selon le ministère de l'économie. La banque centrale a réduit son taux directeur à 7,5 % plus tôt ce mois-ci, mais a laissé entendre que sa campagne de réduction des taux pourrait prendre fin bientôt, sans donner d'indications sur l'étude de la nécessité de futures réductions, alors que les attentes inflationnistes augmentent.

L'inflation a grimpé en flèche au début de l'année après que Moscou a lancé ce qu'elle appelle son "opération militaire spéciale" en Ukraine, ce qui a incité la banque centrale à relever ses taux à 20 % en février dans le but de maîtriser le rythme de la hausse des prix.

Mais la baisse du niveau de vie au cours des derniers mois a pesé sur la demande des consommateurs, frappant les ventes au détail et conduisant à une période prolongée de déflation au cours de l'été.

L'inflation élevée est depuis des années une préoccupation majeure des ménages russes, car elle réduit leur pouvoir d'achat et leur niveau de vie. Les taux de pauvreté sont relativement élevés en Russie et les enquêtes montrent que plus de la moitié des ménages n'ont pas d'économies.

Depuis le début de l'année, les prix à la consommation ont augmenté de 10,32 %, selon Rosstat. Au même moment en 2021, l'inflation depuis le début de l'année était de 5,32 %.

La banque centrale vise une inflation annuelle de 4 % et prévoit de la ramener à ce niveau en 2024.

Le gouverneur adjoint de la banque centrale, Alexei Zabotkin, a déclaré mercredi que la banque n'avait pas besoin de donner un signal sur l'orientation du taux directeur, les décisions ultérieures devant être basées sur les données entrantes. (Reportage d'Alexander Marrow et de Darya Korsunskaya ; édition : Gareth Jones)