Les prix du gaz domestique en Italie ont augmenté de près de 65 % en 2022

L'ARERA, qui fixe les prix réglementés du gaz pour les consommateurs italiens, a également déclaré que le prix pour décembre a augmenté de 23,3 % par rapport au mois précédent, reflétant des prix élevés au début du mois de décembre avant une baisse plus tard dans le mois.

Une famille moyenne aurait dépensé environ 1 866 euros (1 968,63 $) pour le gaz l'année dernière, a-t-elle estimé.

Marco Vignola, qui s'exprime sur les questions d'énergie pour l'Union nationale des consommateurs, a déclaré que les prix "étaient insoutenables pour trop d'Italiens" et a exhorté le gouvernement à faire plus pour aider.

Le budget italien pour l'année à venir a prévu plus de 21 milliards d'euros pour aider les entreprises et les ménages à payer leurs factures d'électricité et de gaz, principalement par le biais de subventions aux entreprises grandes consommatrices d'énergie et aux familles à faibles revenus.

L'ARERA a commencé à la fin de l'année dernière à fixer les prix réglementés du gaz sur une base mensuelle plutôt que trimestrielle en raison de l'incertitude du marché liée à l'approvisionnement en gaz sur fond de guerre en Ukraine.

Les pays de l'Union européenne ont convenu en décembre de plafonner les prix du gaz pour tenter de limiter de nouvelles hausses sur le marché, qui a atteint des niveaux record en Europe après que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a entraîné la perturbation des approvisionnements.

(1 $ = 0,9479 euros)