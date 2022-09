Les référendums prévus en Ukraine sont une "provocation" russe-Macron

20 septembre (Reuters) - Les référendums d'autodétermination prévus par les autorités prorusses dans les territoires ukrainiens occupés n'ont "aucune existence légale" et ne seront pas reconnus par la communauté internationale, a déclaré mardi Emmanuel Macron, qui a condamné une "provocation supplémentaire" et "une signature du cynisme" de la Russie.

Dénonçant une "guerre d'annexion" menée par la Russie en Ukraine, le président français a jugé que les conditions pour organiser de telles consultations n'étaient "absolument pas remplies" dans des territoires en guerre, avec des populations bombardées et déplacées par les combats.

"Il s'agit d'une provocation supplémentaire qui à nos yeux ne donnerait lieu à aucune conséquence sur la position qui est la nôtre", a dit Emmanuel Macron, en déplacement à New York où il doit s'exprimer devant l'Assemblée générale des Nations unies.

Il a exigé de la Russie qu'elle quitte le territoire ukrainien et respecte les frontières internationalement reconnues de l'Ukraine, dont la Russie a déjà annexé la Crimée en 2014.

Le président français, qui a annoncé qu'il s'entretiendrait "dans quelques jours" avec son homologue russe Vladimir Poutine, a jugé que ces projets de référendums portaient la "signature du cynisme" de la Russie et constituaient une "parodie" et une "imitation de forme démocratique ou de légitimité démocratique".

"Si ce n'était pas tragique, nous pourrions en rire. C'est du cynisme et donc évidemment que ce ne sera pas reconnu par la communauté internationale et que ça n'aura donc aucune conséquence sur le plan juridique", a-t-il dit. (Rédigé par Tangi Salaün et Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)