Les restrictions américaines paralysent lentement l'armée russe - un fonctionnaire

Les États-Unis et une coalition de 37 autres pays ont imposé des contrôles d'exportation sans précédent à la Russie au cours de l'année dernière en réponse à son assaut non provoqué contre l'Ukraine, et d'autres actions sont en préparation.

Alan Estevez, sous-secrétaire au commerce chargé de l'industrie et de la sécurité, a déclaré que la Russie travaillait dur pour échapper à ces contrôles, mais que les marchandises introduites en contrebande ne peuvent pas remplacer tout ce qui doit être réapprovisionné.

"Les techniques d'évasion ne vous permettront pas d'obtenir l'ampleur nécessaire à la reconstitution de votre armée au fil du temps", a déclaré Estevez dans une interview accordée à Reuters.

Les commentaires d'Estevez interviennent alors que des rapports font état de nouveaux moyens d'acheminer des technologies à la Russie.

Estevez, dont l'agence supervise les restrictions américaines à l'exportation, a noté que les importations de puces de la Russie ont baissé de près de 70 %, et que les articles plus volumineux sont encore plus difficiles à faire passer.

"Il est plus facile de faire de la contrebande de micro-électronique que de faire de la contrebande d'une machine CNC", a déclaré Estevez, faisant référence à une machine codée par ordinateur utilisée pour le façonnage et le fraisage de haute précision des métaux.

Estevez a réaffirmé que les contrôles à l'exportation et les sanctions financières à l'encontre de la Russie fonctionnent au fil du temps, et non en une seule fois.

"Ce n'est pas une guillotine", a-t-il dit.

Avec le premier anniversaire de la guerre la semaine prochaine, il a déclaré que l'évasion et le détournement de la technologie américaine vers la Russie sont au cœur des préoccupations, car au fil du temps, les réseaux clandestins deviennent plus sophistiqués.

M. Estevez a déclaré que la Chine semble généralement se conformer aux restrictions américaines concernant l'envoi de technologies d'origine américaine en Russie, et que si certaines entreprises chinoises ont fourni la Russie, il n'avait aucune preuve que le principal fabricant de puces chinois SMIC le faisait.

"Au fil du temps, la machine de guerre de Poutine va être paralysée, et comme nous continuons à fournir des armes à l'Ukraine, leur capacité militaire augmente et celle de Poutine diminue", a-t-il déclaré.