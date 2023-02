Les sanctions de l'UE contre la Russie à l'occasion de l'anniversaire de la guerre sont au point mort -diplomates

La Pologne a déclaré que les restrictions proposées sur les importations européennes de caoutchouc russe comprenaient un quota d'importations exemptées tellement important et des périodes de transition tellement longues qu'elles n'auraient aucun effet dans la pratique.

D'autres pays de l'UE ont été déconcertés par le fait que Varsovie - l'un des principaux faucons de la Russie dans le bloc - risquait de ne pas annoncer de nouvelles sanctions le jour du premier anniversaire de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine pour un seul élément d'un paquet plus large.

"C'est une très mauvaise optique. Ce qui était censé être essentiel ici, c'est un message de solidarité avec l'Ukraine en ce jour spécial", a déclaré un diplomate impliqué dans les négociations confidentielles entre les 27 pays de l'UE dans le centre du bloc, à Bruxelles.

Tous les États membres doivent approuver les sanctions pour qu'elles soient mises en œuvre, ce qui rend les négociations entre les 27 souvent longues et fastidieuses.

L'UE a déclaré que ce qui serait son 10e cycle de sanctions contre la Russie depuis le début de la guerre visait à rendre le financement de la guerre plus difficile et à priver la Russie d'équipements technologiques et de pièces détachées pour les armes utilisées contre l'Ukraine.

Elle mettrait sur liste noire davantage d'individus, y compris ceux que l'Occident considère comme des propagandistes russes, ceux que Kiev tient pour responsables de la déportation d'enfants ukrainiens vers la Russie et ceux impliqués dans la production de drones iraniens déployés sur la ligne de front.

Elle couperait davantage de banques, dont la banque privée Alfa-Bank et la banque en ligne Tinkoff, du système mondial SWIFT et réduirait le commerce entre l'UE et la Russie de plus de 10 milliards d'euros, selon l'exécutif du bloc.

TROP TARD

La Pologne a soumis "une proposition de compromis" sur le caoutchouc, a déclaré en début d'après-midi l'ambassadeur du pays auprès de l'UE, Andrzej Sados.

"Tous les autres points clés du 10e paquet de sanctions semblent faire l'objet d'un accord", a-t-il déclaré.

Mais selon des sources diplomatiques, l'Italie a refusé cela et s'en est tenue à ce qui avait déjà été convenu par les 26 autres pays de l'UE, à l'exception de la Pologne.

"Nous aurions pu avoir un accord mardi. C'est bizarre", a déclaré un autre diplomate européen.

Il n'y a pas eu de nouvelles discussions depuis le début de l'après-midi à Bruxelles, et aucune n'avait été prévue alors que le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki rentrait de Kiev où il avait livré des chars plus tôt dans la journée de vendredi.

Même si une approbation devait venir de la Pologne plus tard dans la journée de vendredi, il n'y avait aucune chance que les sanctions soient formellement approuvées le même jour selon les procédures de l'UE.

Selon des diplomates à Bruxelles, la Suède, qui assure actuellement la présidence tournante de l'UE, pourrait fixer la date limite d'approbation formelle à 0900 GMT samedi, soit le lendemain de l'anniversaire.

L'échec symbolique se profile alors que toutes les puissances les plus industrialisées du G7 - un groupe qui comprend trois pays membres de l'UE et l'ensemble du bloc - ont cherché à faire preuve d'unité vendredi, avec une déclaration commune promettant de renforcer les sanctions.