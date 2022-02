Les sanctions de l'Union européenne contre la Russie sont prêtes, dit von der Leyen

BERLIN/PARIS (Reuters) - L'Union européenne a préparé un ensemble de sanctions "robuste et complet" contre la Russie si l'escalade militaire de Moscou se poursuit, a déclaré la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, dans un entretien publié vendredi par Les Echos et Handelsblatt.

La Russie, qui a annexé la péninsule de Crimée en 2014 et soutient les séparatistes du Donbass, région de l'est de l'Ukraine, a massé environ 100.000 soldats près des frontières ukrainiennes et exige des garanties en matière de sécurité incluant l'engagement que l'Ukraine n'intégrera jamais l'Otan.

Les démarches diplomatiques se sont multipliées ces derniers jours pour tenter d'éviter une escalade militaire mais Kiev et plusieurs capitales occidentales redoutent une entrée des troupes russes sur le sol ukrainien.

Une telle escalade conduirait l'Union européenne à sanctionner rapidement Moscou, a prévenu Ursula von der Leyen.

"Nous avons préparé un paquet robuste et complet qui va de la fermeture de l'accès aux capitaux étrangers au contrôle des exportations sur des biens critiques, des composants de haute technologie que la Russie ne peut pas simplement remplacer, par exemple dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'armement, des ordinateurs quantiques, des lasers et de l'espace", a-t-elle dit aux deux quotidiens économiques.

Le gazoduc controversé Nord Stream 2 qui relie la Russie à l'Europe de l'ouest peut être concerné par ces sanctions, a-t-elle précisé, ajoutant que "cela dépendra de l'attitude de la Russie".

