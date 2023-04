Les sénateurs américains défendent la proposition de donner à M. Biden de nouveaux outils pour interdire TikTok

Les sénateurs Mark Warner, un démocrate, et John Thune, un républicain, ont proposé le mois dernier la loi Restrict qui accorderait au département du Commerce de nouveaux pouvoirs pour examiner, bloquer et traiter une série de transactions impliquant des technologies de l'information et de la communication étrangères qui posent des risques pour la sécurité nationale.

"Notre projet de loi vise à moderniser les pouvoirs économiques internationaux du président pour les adapter à l'ère numérique, à mettre des garde-fous importants à l'autorité présidentielle, à donner au Congrès le pouvoir d'annuler certaines décisions prises par le président et à établir un processus basé sur le risque pour traiter les technologies étrangères d'observation", ont déclaré Warner et Thune dans un article du Wall street Journal.

La Maison Blanche et 26 sénateurs soutiennent la loi Restrict qui s'appliquerait aux technologies étrangères provenant de Chine, de Russie, de Corée du Nord, d'Iran, du Venezuela et de Cuba. Ses détracteurs estiment que le projet de loi est trop vaste et qu'il porte atteinte aux libertés civiles des Américains, notamment des 150 millions d'utilisateurs américains de TikTok.

Le comité républicain des services financiers de la Chambre des représentants a tweeté la semaine dernière que la loi Restrict ferait du département du Commerce "un dictateur sur le commerce, les sanctions, les investissements, les cryptomonnaies et plus encore."

Les sénateurs ont nié avoir ciblé des utilisateurs individuels ou des personnes utilisant un réseau privé virtuel pour accéder à TikTok.

"Une campagne de lobbying intense et bien financée de la part de l'entreprise chinoise a déformé notre projet de loi avec mauvaise foi", ont-ils écrit. "Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi : Il y a de l'argent à gagner en permettant à TikTok de poursuivre ses activités actuelles aux États-Unis et pas grand-chose à gagner en protégeant les citoyens américains des menaces à la sécurité nationale."

Le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, a comparu devant le Congrès le mois dernier et a dû répondre à des questions difficiles sur les préoccupations en matière de sécurité nationale concernant l'application appartenant à ByteDance.

TikTok, qui n'a pas immédiatement commenté jeudi, affirme avoir décroché plus de 1,5 milliard de dollars en efforts rigoureux de sécurité des données et rejette les allégations d'espionnage.

La semaine dernière, le sénateur républicain Rand Paul a bloqué une tentative de traitement accéléré d'un projet de loi distinct visant à interdire TikTok, présenté par le sénateur Josh Hawley, qui a déclaré que la loi Restrict "n'interdit pas TikTok. Il donne au président toute une série de nouveaux pouvoirs".

L'administration Biden a exigé que les propriétaires chinois de TikTok cèdent leurs participations sous peine d'interdiction aux États-Unis. En 2020, les tentatives du président Donald Trump d'interdire TikTok ont été bloquées par les tribunaux américains.

La représentante démocrate Cori Bush a déclaré la semaine dernière que "le Congrès devrait adopter une législation complète sur la confidentialité des données, plutôt que de cibler une entreprise pour des préoccupations qui concernent l'ensemble du secteur."