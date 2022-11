Les sénateurs demandent au Pentagone de reconsidérer les drones Gray Eagle pour l'Ukraine

L'administration Biden a jusqu'à présent rejeté les demandes concernant le drone armable MQ-1C Gray Eagle, dont le plafond opérationnel est de 29 000 pieds et qui représenterait un grand bond en avant technologique pour l'Ukraine.

Ce rejet était fondé sur des préoccupations quant au fait que les drones pourraient être abattus, qu'ils ne sont pas essentiels à l'effort de guerre de l'Ukraine et qu'ils pourraient provoquer une escalade du conflit, mais le Pentagone n'a pas confirmé officiellement sa position.

L'Ukraine a lancé de nombreux appels aux États-Unis pour qu'ils lui fournissent les puissants drones, et plus récemment des missiles anti-drones, espérant que Washington reviendra sur son opposition antérieure, alors que la Russie se tourne de plus en plus vers les drones kamikazes et attaque les infrastructures civiles.

Les sénateurs, dont le républicain Joni Ernst et le démocrate Joe Manchin, qui siègent tous deux à la commission des forces armées du Sénat, ont exprimé leur inquiétude quant à l'opposition des États-Unis à cette demande, affirmant que la fourniture du drone armable "exige un réexamen attentif."

Un porte-parole du Pentagone a déclaré : "Par principe, nous ne faisons pas de commentaires sur notre communication avec les élus."

Les sénateurs ont donné au secrétaire à la Défense Lloyd Austin jusqu'au 30 novembre pour expliquer pourquoi le Pentagone pensait que le drone n'était pas approprié pour le combat en Ukraine, si les préoccupations américaines liées au transfert de technologie étaient surmontables, et si le Pentagone pensait que l'introduction du drone, fabriqué par General Atomics, contrarierait davantage la Russie.

La lettre et son contenu ont été rapportés par le Wall street Journal plus tôt dans la journée de mardi.