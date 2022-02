Les séparatistes appellent l'Ukraine à retirer ses troupes, demandent l'aide russe

DONETSK, Ukraine (Reuters) - Les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine ont demandé l'aide de la Russie pour repousser l'"agression" des forces gouvernementales ukrainiennes, a fait savoir mercredi Moscou, alors qu'un chef des séparatistes a appelé dans la journée Kiev à retirer ses troupes de deux régions du Donbass.

Les tirs d'artillerie se sont intensifiés dans l'Est ukrainien, deux jours après que le président russe Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des régions de Louhansk et de Donetsk et annoncé l'envoi sur place de soldats pour une opération qualifiée de maintien de la paix.

Cité par la presse officielle russe, le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, a déclaré que les chefs des deux régions ont transmis à Vladimir Poutine "une demande pour leur fournir de l'aide afin de repousser l'agression des forces armées ukrainiennes".

Plus tôt dans la journée, le chef des séparatistes de Donetsk a demandé aux forces gouvernementales ukrainiennes de se retirer de la région, selon des propos rapportés par l'agence de presse Tass.

Il s'agit du meilleur scénario possible, a estimé Denis Pouchiline, présenté par la presse officielle russe comme le président de la "République populaire de Donetsk".

S'ils contrôlent de facto des zones du Donbass depuis 2014, année lors de laquelle la Russie a annexé la péninsule de Crimée, les séparatistes revendiquent un territoire plus grand encore.

Notant que la situation était devenue critique dans ce conflit vieux de plusieurs années et faisant savoir que les séparatistes ont appelé au combat tous les hommes en bonne santé âgés de 18 ans à 55 ans, Denis Pouchiline a déclaré lors d'une conférence de presse que son camp allait "gagner", évoquant notamment l'aide de la "grande Russie".

(version française Jean Terzian)

par Polina Nikolskaya