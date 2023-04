Les services de renseignement néo-zélandais déclarent que les tentatives d'ingérence étrangère sont "persistantes".

Le rapport indique qu'il a identifié des activités de plus en plus agressives de la part d'individus considérés comme des agents de renseignement et associés à un "petit nombre d'États étrangers" qu'il ne nomme pas.

"Ces individus constituent une menace durable pour la sécurité nationale de la Nouvelle-Zélande", a ajouté l'agence dans le rapport publié cette semaine, qui couvre l'année terminée en juin 2022.

Au cours de cette période, le NZSIS a déclaré avoir enquêté sur des personnes basées en Nouvelle-Zélande qui cultivent des locaux à des fins de renseignement, collectent des renseignements contre le gouvernement, ciblent des Néo-Zélandais ayant accès à des informations sensibles et s'ingèrent dans la politique, le secteur privé et la société civile du pays.

"Pour certains États, ces activités sont durables et persistantes", indique le rapport, tout en ajoutant qu'une plus grande sensibilisation à la question a rendu plus difficile la conduite d'activités d'ingérence par les pays.

Ces dernières années, la Nouvelle-Zélande a censuré la Chine pour sa participation à un piratage informatique mondial en 2021 et la Russie pour sa cyberactivité malveillante à l'encontre de l'Ukraine en 2022.

Le rapport du NZSIS indique que la Nouvelle-Zélande ne peut pas non plus considérer la sécurité régionale du Pacifique comme acquise, car elle est devenue un théâtre important de la concurrence géopolitique.

La Nouvelle-Zélande a longtemps été considérée comme la voix modérée, voire absente, sur la Chine dans l'alliance de partage de renseignements Five Eyes avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie et le Canada.

Mais le ton de la Nouvelle-Zélande sur la sécurité et la présence croissante de la Chine dans le Pacifique Sud s'est durci l'année dernière, après que la Chine et les Îles Salomon ont conclu un pacte de sécurité.