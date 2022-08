Les soldats de la paix de l'OTAN supervisent la suppression des barrages routiers au Kosovo

La police du Kosovo a déclaré que le retrait des barricades dans le nord du pays a permis la réouverture de deux postes-frontières avec la Serbie.

"Les routes sont maintenant libres pour le passage du trafic, les deux postes frontaliers sont maintenant ouverts pour le passage des personnes et des marchandises", a déclaré la police dans un communiqué.

Le retrait des barricades est intervenu après que le gouvernement du Kosovo a reporté l'application d'une décision qui obligerait les Serbes de souche, majoritaires dans le nord, à demander des documents et des plaques d'immatriculation de voiture délivrés par les institutions kosovares.

La situation a ravivé les lignes de faille avec la Serbie et la Russie, qui ne reconnaissent pas le Kosovo, aligné sur l'Occident, comme un État indépendant et ont bloqué ses efforts pour rejoindre les Nations unies. Le Kosovo, reconnu comme une nation par plus de 100 pays, cherche à rejoindre l'OTAN.

La décision du gouvernement de reporter l'événement fait suite à des consultations avec les ambassadeurs des États-Unis et de l'Union européenne.

"La violence ne sera pas tolérée. Ceux qui ont recours à la violence seront punis par l'État de droit avec la force de la loi", a déclaré le Premier ministre Albin Kurti aux journalistes lundi. Il a déclaré qu'un total de neuf barrages routiers avaient été mis en place.

UN CONFLIT QUI COUVE

Quatorze ans après la déclaration d'indépendance du Kosovo vis-à-vis de la Serbie, quelque 50 000 Serbes ethniques du nord utilisent toujours des plaques d'immatriculation et des papiers émis par les autorités serbes, refusant de reconnaître le gouvernement kosovar.

Dimanche, les Serbes ethniques avaient garé des machines lourdes, y compris des camions remplis de gravier, sur les routes près de la frontière avec la Serbie en signe de protestation contre la nouvelle politique, que le gouvernement a accepté de reporter au 1er septembre.

Après cette date, les Serbes locaux auront 60 jours pour passer aux plaques d'immatriculation du Kosovo et accepter les documents délivrés à la frontière aux citoyens serbes, y compris ceux qui vivent au Kosovo sans papiers locaux.

"Maintenant, Dieu merci, une certaine escalade a été évitée du jour au lendemain, mais cette situation n'a été retardée que d'un mois", a déclaré lundi aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov.

Les tensions avec la Serbie restent élevées et la paix fragile du Kosovo est maintenue par la mission KFOR de l'OTAN, qui compte 3 770 soldats sur le terrain. La mission a publié une déclaration dimanche disant qu'elle était prête à intervenir conformément à son mandat si la stabilité était menacée.

Les soldats de la paix italiens étaient visibles dans et autour de la ville de Mitrovica, dans le nord du pays, dimanche.

Un journaliste de Reuters a vu des hélicoptères de la KFOR survoler le nord du Kosovo, qui fait frontière avec la Serbie. Les soldats de la paix étaient également présents lors du démantèlement des barrages routiers, se tenant au bord de la route et discutant avec les habitants.

Plus tôt dans la journée de lundi, le gouvernement a commencé à délivrer des documents supplémentaires aux citoyens serbes au plus grand poste frontière entre la Serbie et le Kosovo, Merdare. Le gouvernement du Kosovo a déclaré qu'il cesserait de délivrer ces documents une fois les barrages routiers levés.

Il y a un an, après que des Serbes locaux aient bloqué les mêmes routes lors d'une autre querelle concernant les plaques d'immatriculation, le gouvernement du Kosovo a déployé des forces de police spéciales et Belgrade a fait voler des avions de chasse près de la frontière.

La Serbie et le Kosovo se sont engagés en 2013 dans un dialogue parrainé par l'Union européenne pour tenter de résoudre les questions en suspens, mais peu de progrès ont été réalisés.