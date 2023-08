Quelques minutes après que les bouches des chars d'assaut ont clignoté et que le bruit des armes a retenti sur un terrain boueux, le chef du commandement de l'entraînement spécial de l'UE a expliqué que l'Ukraine souhaitait davantage de formation en matière de tactiques offensives et d'éducation des chefs militaires.

Dix-huit mois après l'invasion russe de février 2022, les demandes de Kiev ont évolué par rapport au besoin initial de formation aux tactiques défensives et à la manière de combattre dans les zones urbaines, a déclaré le lieutenant-général Andreas Marlow aux journalistes lors d'une visite sur un terrain d'entraînement en Allemagne jeudi.

"La formation des sergents et des officiers est ce qui émeut le plus les Ukrainiens, car les soldats professionnels mènent cette guerre depuis un an et demi maintenant, et beaucoup sont morts ou ont été blessés - ils ont donc besoin d'une nouvelle génération de chefs militaires", a-t-il déclaré.

M. Marlow s'exprimait sur le terrain d'entraînement de Klietz, situé à environ 100 km à l'ouest de Berlin, quelques minutes après que les troupes ukrainiennes eurent tiré des obus de 105 mm avec les chars Leopard 1 qu'elles avaient appris à utiliser au cours des cinq dernières semaines.

Des nuages de poussière se sont élevés là où les obus ont touché leurs cibles en bois sur un champ de tir marqué par les chenilles des chars qui ont grondé dans la boue.

Dans le cadre de la mission militaire européenne EUMAM, les troupes occidentales ont formé quelque 6 200 Ukrainiens en Allemagne cette année, dans un large éventail de compétences allant de l'utilisation de systèmes de défense aérienne avancés tels que l'IRIS-T à la conduite et au tir de chars modernes tels que le Leopard 2, produit par le fabricant d'armes allemand KMW.

En janvier, les pays occidentaux se sont engagés à envoyer à l'Ukraine plusieurs dizaines de chars modernes Leopard 2, un équipement rare dans la plupart des armées aujourd'hui.

Cherchant à trouver d'autres blindés lourds pour Kiev, ils se sont ensuite tournés vers les chars Leopard 1, mis au rebut par l'industrie.

Le Leopard 1 existe depuis les années 1960, mais le pays en difficulté recevra une version plus avancée qui était standard à la fin des années 1980.

Il est toujours logique de livrer le char à Kiev malgré son âge, a déclaré M. Marlow, qui s'est lui-même entraîné sur le Leopard 1 en 1982, lorsqu'il a rejoint la Bundeswehr allemande.

"Vous savez que les Russes ne peuvent plus utiliser leurs derniers modèles, car leurs pertes sont plus élevées que celles des Ukrainiens", a-t-il déclaré, ajoutant que le Léopard 1 avait un avantage sur les chars russes, tels que le T-72, le T-64 et le T-55, grâce à sa vision nocturne, à la manière dont son canon principal était stabilisé et à sa mobilité.

Les troupes ukrainiennes qui s'entraînent à Klietz constituent déjà la cinquième rotation depuis que l'Allemagne et le Danemark ont annoncé qu'ils paieraient l'industrie pour remettre en état au moins 100 chars Leopard 1, dont certains avaient été mis en sommeil pendant 20 ans, afin de les envoyer à Kiev.

Pour des raisons de sécurité opérationnelle, M. Marlow a refusé de donner le nombre d'équipages de chars ukrainiens formés et de chars livrés à ce jour.

Il a toutefois indiqué que la formation des prochains équipages ukrainiens de Leopard 1 commencerait dès que le cycle de formation actuel s'achèverait la semaine prochaine.

Les troupes ukrainiennes sont arrivées en Allemagne avec des niveaux d'expérience très différents, a-t-il déclaré, allant de débutants absolus à des équipages de chars qualifiés qui, avec leurs modèles T-80 et T-64 de l'ère soviétique, ont déjà été déployés sur la ligne de front, y compris dans la région de Bakhmut.

Un soldat ukrainien qui devait être envoyé sur la ligne de front à son retour dans son pays déchiré par la guerre a déclaré qu'il aurait préféré le Leopard 2 moderne, mais que cela ne le dérangeait pas vraiment.

Portant des lunettes balistiques foncées et un foulard remonté sur son visage pour cacher son identité, il n'a pas cherché à savoir s'il avait peur.

"Nous sommes très motivés pour défendre notre patrie, et c'est le meilleur remède contre la peur", a-t-il déclaré.