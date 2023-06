Des mercenaires russes lourdement armés, qui ont progressé jusqu'à Moscou, ont commencé à rebrousser chemin.

Samedi, les mercenaires russes lourdement armés qui avaient progressé jusqu'à Moscou ont commencé à rebrousser chemin, réduisant ainsi l'ampleur du défi que représente la mainmise du président Vladimir Poutine sur le pouvoir, et ce afin d'éviter une effusion de sang.

Voici les réactions des investisseurs et des analystes : ALASTAIR WINTER, STRATÈGE EN INVESTISSEMENTS MONDIAUX CHEZ ARGYLL EUROPE :

L'incertitude quant à la possibilité d'une issue défavorable en Russie, comme cela semble être le cas, signifie un renforcement du dollar et peut-être du yen, maintenant que le Japon semble de nouveau en faveur.

Les bons du Trésor américain à court terme "devraient perdre une partie de leurs pertes récentes liées au report de la baisse des taux de la Fed. Les actions mondiales se sont effondrées la semaine dernière en raison des craintes de stagflation et les nouvelles en provenance de Russie n'y changeront rien, même si elles ne devraient pas avoir d'incidence sur les bénéfices de la plupart des entreprises. Il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles.

Je crains que les marchés ne réagissent pas beaucoup maintenant. Cependant, Poutine a clairement été affaibli et il y aura d'autres développements. Le dollar trouvera certainement un certain soutien lorsque le marché se remettra à spéculer sur les hausses et les baisses de taux et sur la récession dans les différentes économies.

RICH STEINBERG, CHIEF MARKET STRATEGIST, THE COLONY GROUP, BOCA RATON, FLORIDE :

"La désescalade a calmé les nerfs à court terme" et "les marchés vont traiter cela comme un autre risque géopolitique". Les valeurs refuges pourraient ne pas réagir parce que les forces Wagner n'ont pas atteint Moscou et n'ont pas enflammé la situation, a-t-il ajouté.

"Pour l'instant, les nerfs se sont calmés. La situation est fluctuante, mais je pense vraiment que Poutine a baissé d'un ton."

STEVE SOSNICK, STRATÈGE EN CHEF CHEZ INTERACTIVE BROKERS : "Il s'agit d'un événement véritablement exogène qui entraîne un choc initial et une fuite vers la sécurité. Il devrait réveiller le VIX de sa stupeur. Le premier mouvement sera probablement une hausse des prix des obligations d'État (rendements plus faibles) et de l'USD. Les actifs plus risqués ont tendance à baisser. La question est de savoir quelle sera l'ampleur et la durée de la réaction, qui dépend en grande partie de développements inconnus." "Même avec les embargos russes, la Russie vend encore beaucoup de matières premières à des pays sympathisants comme la Chine et contribue à l'offre mondiale. Il est raisonnable de s'attendre à une hausse des prix du pétrole et d'autres matières premières essentielles. Si les prix du pétrole augmentent fortement, cela pèsera sur les actions et ravivera les craintes de stagflation. L'or est difficile à interpréter. En théorie, il devrait bénéficier d'une fuite vers la sécurité, mais en pratique, un dollar fort peut l'entraver."

"Les bons du Trésor américain devraient augmenter en raison de la recherche de sécurité. "La Russie étant largement déconnectée de l'économie mondiale, peu d'entreprises américaines ou européennes seront directement touchées par l'instabilité d'un pays qui est déjà un paria. Les marchés plus larges prendront donc leurs repères sur les obligations et les matières premières. Les titres liés à la défense devraient être pris d'assaut - le monde n'est pas plus sûr aujourd'hui - et les titres liés aux matières premières devraient également surperformer pour les raisons mentionnées ci-dessus." MICHAEL PURVES, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE TALLBACKEN CAPITAL ADVISORS : Certaines parties du marché boursier se sont envolées très haut, nous savons que cela a été largement motivé par l'expansion du ratio C/B plutôt que par les bénéfices et cela pourrait donner aux gens une excuse pour vendre. Ces types de chocs géopolitiques sont souvent de courte durée et n'ont généralement pas beaucoup d'impact sur le marché boursier américain, mais cette fois-ci, cela pourrait être le cas parce que les actions se sont envolées très haut.

Chaque fois que des troubles politiques de ce type se produisent dans un pays producteur de matières premières, il faut au moins s'attendre à un choc à court terme sur les prix des matières premières produites dans ce pays.

Nous devrions commencer à observer les dynamiques classiques de réduction des risques dimanche soir : baisse des contrats à terme sur les actions mondiales, hausse du pétrole brut, hausse des prix des bons du Trésor.

DAVID KOTOK, CHIEF INVESTMENT OFFICER AT CUMBERLAND ADVISORS IN SARASOTA, FLORIDA : Il s'agit d'une guerre civile potentielle en Russie. Les implications sont importantes car Poutine, déjà affaibli par les événements, est désormais confronté à une menace existentielle, tout comme son antagoniste". Les effets de la tourmente comprennent le prix et la disponibilité de l'énergie russe. L'impact géopolitique sur les alliances russes comme le Belarus et les pays voisins de la sphère soviétique. Au sein de l'UE, que feront la Hongrie (Orban) ou la Turquie, alliée de l'OTAN ? Quelle que soit l'issue, il s'agit déjà d'une très grosse affaire". La réaction initiale du marché sera déterminée par les nouvelles et les événements concrets. C'est généralement le cas pour la plupart des séquences d'événements qui évoluent rapidement. Les dégâts stratégiques sont déjà faits. Tous les capitaux de l'alliance des pays russes, de l'alliance des adversaires et de l'alliance neutre sont en train de repenser leur relation avec Poutine".

GEORGE BOUBOURAS, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE CHEZ K2 ASSET MANAGEMENT À MELBOURNE :

Les événements russes actuels ne nous aident pas. C'est très préoccupant pour le paysage géopolitique mondial complexe et toute incertitude aura évidemment un impact sur les marchés."

"Un volume plus élevé est à prévoir. Toutefois, les fondamentaux finiront par refaire surface. En d'autres termes, les économies des marchés développés restent résistantes et les préoccupations des banques centrales concernant l'inflation persistante créent de nombreux défis, car les taux doivent être plus élevés et le rester plus longtemps.

JAMIE HALSE, GESTIONNAIRE D'UN FONDS DE 500 MILLIARDS DE DOLLARS AXÉ SUR LE JAPON AU SEIN DE PLATINUM ASSET MANAGEMENT À SYDNEY : Si Poutine retire ses troupes d'Ukraine et qu'un accord de paix est conclu, ce qui est purement spéculatif et hypothétique de ma part, les entreprises exposées à la Russie, les actions de l'Europe de l'Est et probablement les actions chinoises par voie de conséquence, seront à la hausse. Les actions des secteurs de l'énergie, des ressources et de la défense seraient baissières". Probablement baissier aussi pour les actions indiennes, car les dividendes qu'elles ont reçus du pétrole russe bon marché risquent de disparaître". D'un autre côté, une guerre civile, surtout si elle se prolonge, dans un grand pays doté d'armes nucléaires devrait mettre tout le monde mal à l'aise (bien que nous ne sachions pas vraiment ce qui se passe à l'heure actuelle). La guerre civile est peut-être un arc trop long à tirer. (Reportages de Tom Westbrook à Singapour, Megan Davies, Carolina Mandl et Ira Iosebashvili à New York, Sinead Cruise à New York ; Rédaction de Lananh Nguyen ; Édition de Daniel Wallis)