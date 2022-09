Les troupes indiennes se joignent à un exercice militaire russe malgré les inquiétudes des États-Unis.

Le gouvernement indien a déclaré que ses forces ont régulièrement participé à des exercices multilatéraux en Russie, avec un certain nombre d'autres pays. La Russie est le plus grand fournisseur de matériel militaire de l'Inde.

Un contingent de l'armée indienne "est arrivé sur le lieu de l'exercice et au cours des sept prochains jours, il entreprendra des manœuvres conjointes comprenant des exercices d'entraînement sur le terrain, des discussions de combat et des exercices de puissance de feu", a déclaré le ministère indien de la défense dans un communiqué.

Moscou a annoncé fin juillet qu'elle organiserait l'exercice "Vostok" (Est) dans l'est du pays, bien qu'elle mène une guerre de six mois en Ukraine, où elle a subi de lourdes pertes en personnel et en matériel. La Chine, le Belarus, la Mongolie et le Tadjikistan sont les autres participants.

Les États-Unis, qui ont approfondi leur partenariat militaire avec l'Inde ces dernières années, ont fait part de leur malaise à l'idée que des troupes indiennes participent à l'exercice en Russie.

"Les États-Unis sont préoccupés par le fait que tout pays s'exerce avec la Russie alors que celle-ci mène une guerre brutale et non provoquée contre l'Ukraine", a déclaré mardi Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison Blanche.

"Mais, bien sûr, chaque pays participant prendra ses propres décisions".

Les précédents exercices Vostok en 2018 se sont déroulés à grande échelle avec près de 300 000 soldats qui auraient été impliqués, y compris pour la première fois de l'armée chinoise.