Des soldats maliens et du personnel militaire étranger non identifié ont probablement exécuté au moins 500 personnes au cours d'une opération de cinq jours dans le village de Moura, dans le centre du Mali, en mars 2022, a déclaré vendredi le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies.

Un rapport de l'ONU sur l'incident a été publié après une enquête de plusieurs mois sur l'attaque, qui, selon les groupes de défense des droits, est la pire atrocité dans un conflit vieux de 10 ans entre les groupes islamistes et l'armée, qui a fait des milliers de morts et des millions de déplacés.

"Ces conclusions sont extrêmement inquiétantes", a déclaré Volker Turk, haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme. "Les exécutions sommaires, les viols et la torture pendant les conflits armés constituent des crimes de guerre et pourraient, selon les circonstances, constituer des crimes contre l'humanité.

Le gouvernement militaire du Mali n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Il a précédemment déclaré que des combattants islamistes, et non des civils, avaient été tués à Moura.

Le rapport s'appuie sur des entretiens avec des victimes et des témoins dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, ainsi que sur des images médico-légales et satellitaires. Une équipe d'enquêteurs a obtenu les noms d'au moins 238 victimes, selon les Nations unies.

Le rapport indique que des soldats maliens et des "hommes blancs armés" parlant une langue inconnue de la population locale sont descendus en hélicoptère et ont ouvert le feu sur les habitants qui fuyaient. Pendant cinq jours, ils ont rassemblé les habitants, dont beaucoup ont été abattus et jetés dans des fossés.

Les pays occidentaux ont exprimé leur inquiétude quant aux activités de l'entreprise militaire privée russe Wagner Group au Mali, notamment en ce qui concerne son rôle présumé dans les meurtres de civils à Moura.

Le Mali, dont les dirigeants ont pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État en 2021, et la Russie ont précédemment affirmé que les forces russes ne sont pas des mercenaires, mais des formateurs qui aident les troupes locales à l'aide d'équipements achetés à la Russie.

Les conclusions de l'enquête confirment les informations publiées par Reuters à l'époque.