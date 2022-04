Les troupes russes se retirent des régions de Kyiv et Tchernihiv-gouverneurs

LVIV, Ukraine, 1er avril (Reuters) - Les troupes russes ont commencé à se retirer de la région de Kyiv et de celle voisine de Tchernihiv, un verrou routier et ferroviaire situé au nord-est de la capitale ukrainienne, ont déclaré vendredi les gouverneurs de ces deux régions.

Le ministère russe de la Défense a annoncé cette semaine qu'il allait réduire son activité autour de Kyiv et Tchernihiv pour concentrer ses efforts militaires sur la "libération" du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, mais hormis des mouvements troupes près de Kyiv, où l'armée russe a récemment subi des défaites, aucun retrait significatif n'avait été confirmé jusqu'à présent.

Le gouverneur de l'oblast (région) de Kyiv, Oleksandre Pavlyouk, a indiqué vendredi sur Telegram qu'une partie des troupes russes qui assiégeaient la capitale avaient pris la direction de la Biélorussie.

"Nous observons des mouvements coordonnés de colonnes de véhicules russes d'importance variable", a-t-il dit.

L'armée russe a notamment quitté Hostomel, dont l'aérodrome avait été la cible d'une spectaculaire opération aéroportée au premier jour de l'invasion russe, le 24 février, a précisé le gouverneur.

La ville d'Hostomel est située dans la banlieue nord-ouest e Kyiv, au nord de celle d'Irpin qui a été reprise cette semaine par l'armée ukrainienne après de violents combats.

D'après Oleksandre Pavlyouk, les forces russes ont en revanche entrepris de consolider leurs positions à Boutcha, ville située entre Irpin et Hostomel. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer ces informations de source indépendante.

Le gouverneur de l'oblast de Tchernihiv, Viatcheslav Tchaus, a également fait état du retrait d'une partie des troupes russes qui assiégeaient la ville de Tchernihiv, lourdement bombardée depuis plus d'un mois.

Les forces d'occupation se retirent en direction de la frontière avec la Biélorussie et la Russie et l'armée ukrainienne réoccupe progressivement les villages qu'elles abandonnent, mais et il est prématuré de baisser la garde, a prévenu Viatcheslav Tchaus.

"Des frappes aériennes et des tirs de missiles sont encore possibles dans la région", dit-il dans un message vidéo.

Un peu plus à l'Ouest, sur l'autre rive du fleuve Dniepr, le responsable de l'agence en charge de la zone d'exclusion de la centrale nucléaire de Tchernobyl a confirmé vendredi que les soldats russes s'étaient retirés du périmètre de la centrale désaffectée, qu'ils occupaient depuis le 24 février, comme l'avait annoncé jeudi l'agence de l'énergie nucléaire ukrainienne.

Yevhen Kramarenko a néanmoins indiqué à la télévision que des témoins avaient constaté que des troupes russes étaient toujours présents à proximité du périmètre de la centrale. (Reportage de Natalia Zinets, version française Tangi Salaün, édité par Nicolas Delame)