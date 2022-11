Les troupes ukrainiennes reprennent des dizaines de villes sous contrôle russe et se rapprochent de Kherson.

Selon un analyste militaire ukrainien et un commentateur des médias, il y avait des indications dans la nuit de jeudi à vendredi que les forces ukrainiennes se rapprochaient de la ville de Kherson, un port à l'embouchure du fleuve Dnipro.

Il faudrait au moins une semaine à la Russie pour se retirer de la ville de Kherson, a déclaré le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, dans une interview accordée jeudi à Reuters. La Russie a toujours 40 000 soldats dans la région et les renseignements montrent que ses forces restent dans et autour de la ville, a déclaré Reznikov.

La Russie a annoncé mercredi qu'elle se retirerait de la rive ouest du Dnipro qui comprend Kherson, la seule capitale régionale que Moscou a capturée depuis son invasion de l'Ukraine en février.

Un retrait serait la troisième fois que l'armée ukrainienne, plus petite, repousse les Russes, qui ont été empêchés dans le nord en mars de prendre la capitale Kiev. Puis, en septembre, les troupes ukrainiennes ont chassé les forces d'occupation russes de la région de Kharkiv, au nord-est du pays.

La province de Kherson est l'une des quatre que le président russe Vladimir Poutine a prétendu avoir annexées fin septembre et que la plupart des pays ont condamnées comme étant illégales.

La ville de Kherson était à portée de l'artillerie ukrainienne et les patrouilles de reconnaissance ukrainiennes les plus proches se trouvaient à moins de 18 km (11 miles) de la ville, a déclaré l'analyste militaire ukrainien Yuri Butusov sur l'application de messagerie Telegram.

"Les forces ukrainiennes tentent de pénétrer dans Kherson sur les épaules de l'ennemi en retraite", a-t-il déclaré. "Dans la zone des passages de rivière, où sont concentrées les troupes russes, des échanges de tirs éclatent".

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier les rapports sur les champs de bataille.

LANDMINES

Les forces ukrainiennes ont libéré 41 localités au cours de leur progression dans le sud, a déclaré le président Volodymyr Zelenskiy dans son allocution vidéo de jeudi soir.

Des sapeurs et des pyrotechniciens se rendent dans les zones reprises aux forces russes pour les débarrasser des milliers de mines terrestres non explosées et des munitions qu'elles ont laissées derrière elles, a-t-il déclaré.

Environ 170 000 kilomètres carrés (66 000 miles carrés) restent à déminer, a déclaré M. Zelenskiy, y compris dans les endroits où il y a encore des combats et "où l'ennemi ajoutera des mines terrestres avant son retrait, comme c'est le cas maintenant à Kherson".

Le gouverneur de la région nommé par les Ukrainiens, Yaroslav Yanushevych, a déclaré sur Telegram que les troupes russes avaient "emporté des équipements publics, endommagé des lignes électriques et voulu laisser un piège derrière elles".

Mykhailo Podolyak, un conseiller de Zelenskiy, a déclaré que la Russie voulait transformer Kherson en une "ville de la mort", en minant tout, des appartements aux égouts, et en prévoyant de bombarder la ville depuis l'autre rive du fleuve.

La Russie nie avoir délibérément ciblé des civils, bien que le conflit ait fait des milliers de morts, déplacé des millions de personnes et pulvérisé les villes ukrainiennes.

"Il n'y a absolument aucun signe indiquant qu'un piège est en train d'être tendu à Kherson", a déclaré Volodymyr Molchanov, un commentateur de Kherson, cité par le site Web de la chaîne nationale ukrainienne Espreso TV. "Les troupes russes ont commencé à sortir hier (mercredi) ... en essayant de traverser le Dnipro, l'ennemi subit d'énormes pertes."

POINT DE VIRAGE

Selon les analystes militaires, un retrait à Kherson libérerait des forces des deux côtés pour combattre ailleurs, et rien n'indique que Moscou en ait fini avec ce qu'elle appelle "une opération militaire spéciale" contre son voisin pro-occidental.

"C'est certainement un tournant, mais cela ne signifie pas que la Russie a perdu ou que l'Ukraine a gagné", a déclaré Ben Barry, chargé de mission pour la guerre terrestre à l'Institut international d'études stratégiques de Londres.

La Russie est toujours capable d'une nouvelle offensive ou de contre-attaques, a-t-il ajouté. "Il est bien trop tôt pour les radier".

La télévision publique ukrainienne a montré un petit groupe de soldats ukrainiens accueillis par des habitants joyeux dans le centre du village de Snihurivka, à environ 55 km (35 miles) au nord de la ville de Kherson, avec un drapeau ukrainien flottant au-dessus de la place derrière eux. Reuters a vérifié l'emplacement de la vidéo.

À quelques kilomètres de là, dans un village dévasté de la ligne de front atteint par Reuters dans une zone déjà tenue par les forces ukrainiennes, les canons s'étaient tus pour ce que les résidents ont dit être la première nuit calme depuis le début de la guerre.

"Nous espérons que le silence signifie que les Russes partent", a déclaré Nadiia Nizarenko, 85 ans. Les Russes pourraient préparer un piège, a déclaré la fille de Nizarenko, Svitlana Lischeniuk, 63 ans.