Les ventes de voitures en Russie ont augmenté de 162,8% en glissement annuel en mai, a déclaré l'agence analytique Autostat lundi, rebondissant partiellement après la chute dramatique de l'industrie automobile russe en 2022.

L'industrie automobile russe dépendait fortement des investissements, des équipements et des pièces détachées provenant de l'étranger et a été durement touchée par les retombées des sanctions occidentales liées au conflit en Ukraine l'année dernière. Les ventes de voitures neuves ont chuté de 59 % l'année dernière et de nombreux constructeurs automobiles étrangers se sont entièrement retirés du marché russe.

Autostat, citant les données de son partenaire, la société de conseil PPK, a déclaré que 72 171 véhicules ont été vendus en mai, contre un chiffre dérisoire de 27 458 en mai 2022.

Le constructeur russe Lada a pris la première place sur le marché intérieur en mai 2023, augmentant sa part de marché d'un peu plus de six points de pourcentage par rapport à mai de l'année dernière.

Six des dix premières marques en termes de parts de marché ont été occupées par des constructeurs automobiles chinois, tels que Haval, Chery et Geely , qui continuent de combler le vide laissé par les entreprises occidentales en partance. (Reportage de Gleb Stolyarov ; Rédaction de Caleb Davis ; Rédaction d'Alexander Marrow et Nick Macfie)