Les ventes de voitures en Russie ont augmenté de 168,8 % en glissement annuel en juillet, se remettant partiellement de l'effondrement de 2022, selon des données publiées vendredi, le lendemain du jour où le président Vladimir Poutine a appelé les organes de l'État à cesser d'utiliser des voitures fabriquées à l'étranger au profit de voitures nationales.

L'industrie automobile russe dépendait fortement des investissements, des équipements et des pièces détachées provenant de l'étranger et a été durement touchée par les retombées des sanctions occidentales liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les ventes ont chuté de 59 % en 2022 et de nombreux constructeurs automobiles étrangers ont quitté le pays.

L'agence d'analyse Autostat, citant les données de son partenaire, la société de conseil PPK, a déclaré que 95 654 véhicules ont été vendus en juillet, contre 82 407 en juin et seulement 35 584 en juillet 2022.

M. Poutine a déclaré lors d'une réunion des représentants de l'industrie manufacturière jeudi que certains ministères avaient demandé l'autorisation de continuer à acheter des voitures fabriquées à l'étranger.

"J'ai dit que cela devait être absolument exclu et que tous les fonctionnaires du pays devaient conduire des voitures nationales", a déclaré M. Poutine, précisant que les fonctionnaires devaient s'efforcer de développer des marques nationales, des voitures nationales et d'autres produits nationaux.

M. Poutine a lui-même traversé en Mercedes-Benz le pont de Crimée reliant le sud de la Russie à la péninsule de Crimée annexée en décembre, deux mois après qu'une explosion l'ait éventré, l'un des projets d'infrastructure phares du chef du Kremlin.

Kiev a exigé que Moscou lui rende la Crimée.

Mais les voitures russes risquent de ne pas pouvoir répondre à la demande. Les constructeurs automobiles chinois s'emparent de parts de marché en Russie, profitant du départ des acteurs occidentaux, comme le montrent les données de l'industrie automobile.

Les entreprises chinoises augmentent également leurs ventes en Russie grâce à l'assemblage de véhicules dans les usines laissées vacantes par des constructeurs tels que Renault et Nissan, selon Reuters.

Le constructeur russe Lada occupe la première place sur le marché intérieur, avec une part de marché de 32,6 % pour la période janvier-juin, contre 21,6 % l'année dernière.

La part de Lada a légèrement diminué en juillet en glissement annuel, les ventes des constructeurs automobiles chinois ayant continué à augmenter rapidement, selon les données.

Les marques chinoises, telles que Haval, Chery et Geely, ont occupé les six places suivantes en termes de parts de marché en juillet. (Reportage de Gleb Stolyarov et Alexander Marrow ; Rédaction de Mark Potter)