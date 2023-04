Les villes ukrainiennes sont pilonnées, Kiev minimise les retombées de la fuite de documents américains

Les Russes utilisent la tactique de la "terre brûlée" à Bakhmout, a déclaré lundi un haut commandant militaire ukrainien, alors que la ville ukrainienne de la région orientale de Donetsk et d'autres villes et villages ont été lourdement bombardés.

"L'ennemi a adopté la tactique dite de la terre brûlée depuis la Syrie. Il détruit les bâtiments et les positions avec des frappes aériennes et des tirs d'artillerie", a déclaré le colonel général Oleksandr Syrskyi, commandant des forces terrestres ukrainiennes, à propos de Bakhmut.

La bataille pour cette petite ville, aujourd'hui en grande partie en ruine, située à la lisière d'une partie du territoire de Donetsk contrôlé par la Russie, a été la plus sanglante de cette guerre qui dure depuis 13 mois, alors que Moscou tente de relancer sa campagne après de récents revers.

Les deux camps ont subi de lourdes pertes dans les combats de Bakhmut, mais M. Syrskyi a déclaré : "La situation est difficile, mais elle est maîtrisée : "La situation est difficile mais contrôlable.

Le chef de la partie de Donetsk contrôlée par Moscou, Denis Pushilin, a déclaré que les forces russes tenaient désormais 75 % de la ville, tout en précisant qu'il était trop tôt pour parler de la chute de Bakhmut.

L'armée moscovite visait également la ville d'Avdiivka.

"Les Russes ont transformé Avdiivka en une ruine totale", a déclaré Pavlo Kyrylenko, le gouverneur régional de Donetsk, en décrivant une frappe aérienne qui a détruit un immeuble de plusieurs étages lundi.

"Au total, il reste environ 1 800 personnes à Avdiivka, qui risquent toutes leur vie chaque jour.

À Chasiv Yar, la première grande ville à l'ouest de Bakhmut, peu de bâtiments sont intacts et les personnes qui font la queue pour obtenir de la nourriture et d'autres formes d'aide ne bronchent même pas au son de l'artillerie.

"Avant, c'était plus effrayant, mais maintenant nous nous y sommes habitués", a déclaré Maksym, un volontaire humanitaire âgé de 50 ans. "On ne fait même pas attention", ajoute-t-il, ses paroles étant presque noyées dans le bruit des explosions.

Alors que les combats se poursuivent, la chaîne américaine CNN a indiqué que l'Ukraine avait été contrainte de modifier certains plans militaires avant sa contre-offensive prévue de longue date, en raison de la fuite de dizaines de documents secrets.

Les autorités américaines tentent de remonter à la source de la fuite, de revoir la manière dont elles partagent les secrets en interne et de gérer les retombées diplomatiques.

Les documents détaillent des sujets tels que des informations sur le conflit ukrainien, dans lequel Washington a fourni à Kiev d'énormes quantités d'armes et a mené la condamnation internationale de l'invasion de Moscou.

Interrogé sur le rapport, le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak a déclaré que les plans stratégiques de Kiev restaient inchangés, mais que les tactiques spécifiques étaient toujours susceptibles d'être modifiées.

Le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense, Oleksiy Danilov, a déclaré à Reuters : "L'opinion des personnes qui n'ont rien à voir avec cette affaire ne nous intéresse pas... Le cercle des personnes qui détiennent des informations est extrêmement restreint".

Certains experts en sécurité nationale et responsables américains ont déclaré qu'ils soupçonnaient que l'auteur de la fuite pourrait être américain, mais n'ont pas écarté la possibilité d'acteurs pro-russes.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a refusé de commenter la fuite, mais a déclaré : "Il y a en fait une tendance à toujours tout mettre sur le dos de la Russie. C'est, en général, une maladie".

CHAUD SUR LE FRONT DE L'EST

Une contre-offensive ukrainienne est attendue depuis longtemps après des mois de guerre d'usure dans l'est du pays.

L'offensive hivernale russe n'a pas beaucoup progressé et les troupes russes n'ont fait que de petites avancées au prix d'énormes sacrifices.

Les défenseurs ukrainiens ont également subi de lourdes pertes.

M. Syrskyi a déclaré que Moscou envoyait des forces spéciales et des unités aéroportées pour aider à l'attaque de Bakhmut, car les membres du groupe mercenaire privé russe Wagner, qui ont mené l'assaut sur Bakhmut, étaient épuisés.

Reuters n'a pas pu vérifier les comptes-rendus des combats.

L'état-major ukrainien a déclaré que les forces russes avaient progressé en vain dans les zones situées à l'ouest de Bakhmut et qu'au moins dix villes et villages avaient été bombardés par les Russes, notamment Bakhmut et Chasiv Yar.

Donetsk est l'une des quatre provinces de l'est et du sud de l'Ukraine que la Russie a déclaré avoir annexées l'année dernière et qu'elle cherche à occuper complètement, ce qui semble être un changement dans ses objectifs de guerre après avoir échoué à envahir le pays après son invasion de février 2022.

Le contrôle de Bakhmut pourrait permettre à la Russie de cibler directement les lignes de défense ukrainiennes à Chasiv Yar et d'ouvrir la voie à l'avancée de ses forces vers deux grandes villes de la région de Donetsk : Kramatorsk et Sloviansk.

La semaine dernière, le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré que les troupes pourraient être retirées si elles risquaient d'être encerclées. Kiev et l'Occident affirment que la ville de Bakhmut, aujourd'hui détruite, n'a qu'une importance symbolique.