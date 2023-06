Les compagnies aériennes chinoises évitent de survoler l'espace aérien russe lors des vols nouvellement approuvés à destination et en provenance des États-Unis, selon le site web de suivi des vols FlightAware et des responsables de l'industrie.

La Russie a interdit aux compagnies aériennes américaines et à d'autres transporteurs étrangers de survoler son espace aérien, en représailles à l'interdiction par Washington des vols russes au-dessus des États-Unis en mars 2022, après l'invasion de l'Ukraine par ce pays.

Les enregistrements de FlightAware montrent que les vols chinois récemment approuvés par Washington ne survolent pas la Russie, tandis que les vols américains des compagnies aériennes chinoises précédemment approuvés utilisent toujours l'espace aérien russe.

Le 3 mai, le ministère américain des transports (USDOT) a déclaré qu'il autoriserait les compagnies aériennes chinoises à augmenter leurs services de transport de passagers vers les États-Unis à raison de 12 allers-retours hebdomadaires, soit le même nombre de vols que celui autorisé par Pékin pour les transporteurs américains. Auparavant, seuls huit vols hebdomadaires étaient autorisés pour les compagnies chinoises.

Annie Petsonk, secrétaire adjointe à l'aviation et aux affaires internationales de l'USDOT, n'a pas voulu répondre à la question de savoir si l'administration Biden avait exigé que les transporteurs chinois évitent l'espace aérien russe comme condition à l'approbation des quatre nouveaux vols.

Mme Petsonk a déclaré que l'augmentation progressive à 12 vols pour la Chine et les États-Unis "est le type de rythme mesuré que nous sommes susceptibles de voir". Les 12 vols hebdomadaires ne représentent qu'une petite fraction des plus de 150 vols aller-retour autorisés par les deux parties avant que des restrictions ne soient imposées au début de l'année 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

"Il y a certainement un grand intérêt des deux côtés à aller de l'avant", a ajouté M. Petsonk.

Le 18 mai, l'USDOT a approuvé un nouveau vol hebdomadaire d'Air China entre Pékin et New York, un nouveau vol hebdomadaire de China Eastern entre Shanghai et Los Angeles, un troisième vol hebdomadaire de Xiamen Airlines entre Xiamen et Los Angeles et un deuxième vol hebdomadaire de China Southern entre Guangzhou et Los Angeles. Les vols de Xiamen et de China Southern sont entrés en vigueur le 30 mai.

Les transporteurs chinois n'ont pas pu être joints dans l'immédiat. L'ambassade de Chine à Washington n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

En février, deux sénateurs américains ont exhorté l'administration Biden à empêcher les compagnies aériennes chinoises de survoler la Russie sur les routes américaines, ce qui leur donne un avantage en termes de consommation de carburant et de temps de vol. En temps utile, Airlines for America, qui représente les principaux transporteurs américains, a salué l'initiative des sénateurs, soulignant les préoccupations de longue date de l'industrie concernant le survol de la Russie.