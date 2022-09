Les votes sur l'annexion de l'Ukraine se terminent sur fond d'exode de la mobilisation russe

Le vote dans les provinces ukrainiennes de Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia, à l'est et au sud-est, a commencé vendredi et a été considéré comme un simulacre par les nations occidentales, qui se sont engagées à ne pas reconnaître les résultats.

En Russie, l'appel de quelque 300 000 réservistes a donné lieu aux premières protestations soutenues depuis le début de l'invasion, un groupe de surveillance estimant qu'au moins 2 000 personnes ont été arrêtées jusqu'à présent. Toute critique publique de "l'opération militaire spéciale" de la Russie est interdite.

Les vols au départ de la Russie ont affiché complet et les voitures ont engorgé les postes de contrôle frontaliers, avec des rapports faisant état d'une file d'attente de 48 heures à la seule frontière routière avec la Géorgie, le rare voisin pro-occidental qui autorise les citoyens russes à entrer sans visa.

Interrogé sur la perspective de la fermeture de la frontière, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes lundi : "Je ne sais rien à ce sujet. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise à ce sujet."

La Russie compte des millions d'anciens conscrits comme réservistes officiels. Les autorités n'ont pas précisé qui devait être appelé, car cette partie de l'ordre du président Vladimir Poutine est classifiée.

La mobilisation a également donné lieu à la première critique soutenue des autorités au sein des médias contrôlés par l'État depuis le début de la guerre.

Mais Sergei Tsekov, un législateur de haut rang qui représente la Crimée annexée par la Russie à la chambre haute du parlement russe, a déclaré à l'agence de presse RIA : "Dans la situation actuelle, toute personne ayant l'âge de la conscription devrait être interdite de voyage à l'étranger."

Deux sites d'information en exil - Meduza et Novaya Gazeta Europe - ont tous deux rapporté que les autorités envisageaient d'interdire aux hommes de partir, citant des responsables non identifiés.

Moscou affirme vouloir débarrasser l'Ukraine des nationalistes et protéger les communautés russophones. Kiev et l'Occident décrivent les actions de la Russie comme une guerre d'agression non provoquée.

ANNEXATION

Tard lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a qualifié la situation militaire à Donetsk - l'une des quatre zones où se déroulent les votes - de difficile.

"La situation... est particulièrement grave", a-t-il déclaré. "Nous faisons tout pour contenir l'activité de l'ennemi. C'est notre objectif n°1 en ce moment, car Donbas reste l'objectif n°1 des occupants", en référence à la région plus large qui englobe Donetsk et Louhansk.

La semaine dernière, dans ce qui semblait être des demandes chorégraphiées, les responsables soutenus par la Russie dans cette région et dans d'autres régions qui, ensemble, représentent à peu près la taille du Portugal, se sont alignés pour demander des référendums sur l'adhésion à la Russie.

Les républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Louhansk, dont Poutine a reconnu l'indépendance juste avant l'invasion, et les fonctionnaires installés par les Russes dans les régions de Kherson et de Zaporizhzhia ont demandé des votes.

Au cours du week-end, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré que la Russie défendrait tout territoire qu'elle annexerait en utilisant toutes les armes de son arsenal.

Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, a déclaré dimanche que les États-Unis répondraient "de manière décisive" à toute utilisation d'armes nucléaires par la Russie, et qu'ils avaient dit en privé à Moscou "exactement ce que cela signifierait".

Interrogé sur les commentaires de Sullivan, le porte-parole du Kremlin, M. Peskov, a déclaré lundi : "Il existe des canaux de dialogue au niveau approprié, mais ils sont de nature très sporadique. Ils permettent au moins d'échanger quelques messages d'urgence sur les positions des uns et des autres."

Les tentatives d'annexion de régions ukrainiennes pourraient survenir rapidement.

La semaine dernière, l'agence de presse TASS a cité une source anonyme de la Douma selon laquelle la chambre pourrait débattre d'un projet de loi sur l'incorporation de certaines parties de l'Ukraine dès jeudi, tandis que RIA Novosti a précédemment déclaré que Poutine pourrait se préparer à faire un discours officiel lors d'une session conjointe extraordinaire des deux chambres vendredi.

Aucune des provinces en question n'est entièrement sous le contrôle de Moscou et des combats sont en cours sur toute la ligne de front, les forces ukrainiennes faisant état de nouvelles avancées depuis qu'elles ont mis en déroute les troupes russes dans une cinquième province, Kharkiv, au début du mois.

Le maire en exil de la ville de Melitopol, contrôlée par la Russie, dans la région de Zaporizhzhia, a accusé la Russie d'enrôler de force les Ukrainiens des zones occupées dans ses forces armées et a dénoncé le référendum comme "un faux et une farce".

Le gouverneur ukrainien de Louhansk, Serhiy Gaidai, a déclaré que des fonctionnaires soutenus par la Russie transportaient des urnes de porte à porte, accompagnés de responsables de la sécurité, et que les noms des résidents étaient retirés s'ils ne votaient pas comme demandé.

Même les alliés traditionnels de la Russie, comme la Serbie et le Kazakhstan, ont déclaré qu'ils ne reconnaîtraient pas les votes d'annexion.

Moscou affirme que le vote est volontaire et que le taux de participation est élevé. Lorsqu'elle a organisé un référendum en Crimée après s'être emparée de cette péninsule en 2014, elle a déclaré que 97 % des personnes avaient voté pour l'annexion.