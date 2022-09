Liz Truss et le Turc Erdogan discutent des récents succès de l'Ukraine contre la Russie

"Le Premier ministre a déclaré que le message était clair - Kiev peut et va gagner, et la communauté internationale doit soutenir la souveraineté de l'Ukraine", a déclaré un porte-parole de Truss à la suite de la rencontre bilatérale des deux hommes, qui s'est déroulée à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York.

M. Truss a également félicité M. Erdogan pour son rôle dans la sécurisation des exportations vitales de céréales par la mer Noire, selon le communiqué.

La Russie a envahi l'Ukraine le 24 février en affirmant qu'il s'agissait d'une "opération militaire spéciale".