Londres va fournir à l'Ukraine une aide militaire supplémentaire, dit Johnson

LONDRES (Reuters) - Le gouvernement britannique va fournir une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, notamment des armes létales défensives, a déclaré mercredi le Premier ministre Boris Johnson.

"A la lumière du comportement de plus en plus menaçant de la Russie et conformément à notre précédent soutien, le Royaume-Uni va prochainement fournir de nouvelles mesures de soutien militaire à l'Ukraine. Cela comprendra une aide létale sous la forme d'armes défensives et une aide non létale", a déclaré Boris Johnson devant le Parlement.

(Reportage William James; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)