Lors de la veillée pascale, le pape François encourage l'espoir face aux "vents glacés de la guerre".

Âgé de 86 ans, François n'a pas participé à un événement en plein air vendredi soir en raison des températures anormalement froides à Rome. Ses médecins lui ont recommandé la prudence après qu'il a été hospitalisé la semaine dernière pour une bronchite.

François est apparu en bonne santé lors de la veillée pascale, au cours de laquelle il a baptisé huit adultes convertis au catholicisme.

Après avoir commencé l'office au fond de l'église par l'allumage traditionnel d'un grand cierge pascal, il a été transporté en fauteuil roulant à l'avant de l'église pour présider la messe.

Pâques est le jour le plus important du calendrier liturgique chrétien car il commémore le jour où, selon la Bible, Jésus est ressuscité des morts.

Dans son homélie, lue devant quelque 8 000 personnes dans la plus grande église de la chrétienté, François a parlé de l'amertume, du désarroi et de la désillusion que beaucoup ressentent aujourd'hui.

"Nous pouvons nous sentir impuissants et découragés face à la puissance du mal, aux conflits qui déchirent les relations, aux attitudes de calcul et d'indifférence qui semblent prévaloir dans la société, au cancer de la corruption, à la propagation de l'injustice, aux vents glacés de la guerre", a-t-il déclaré.

François a appelé à la fin de toutes les guerres et, depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, il a qualifié à plusieurs reprises l'Ukraine et son peuple de "martyrs".

Lisant son homélie d'une voix forte et confiante, François a déclaré que même lorsque les gens sentent que la source de l'espoir s'est tarie, il est important de ne pas se figer dans un sentiment de défaite mais de rechercher une "résurrection intérieure" avec l'aide de Dieu.

François conclura les célébrations de la semaine sainte dimanche en présidant la messe du jour de Pâques sur la place Saint-Pierre, puis en prononçant sa bénédiction et son message "Urbi et Orbi" (à la ville et au monde), deux fois par an, depuis le balcon extérieur central de la basilique Saint-Pierre.