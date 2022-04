M. Adeyemo, du Trésor américain, présente un plan visant à affamer la "machine de guerre" de la Russie.

Adeyemo a déclaré dans une interview que les Etats-Unis et leurs alliés ont "beaucoup plus de choses que nous pouvons faire et que nous ferons" pour punir Moscou si la Russie ne met pas fin à son invasion.

Une nouvelle interdiction d'investissement annoncée mercredi par le président Joe Biden signifie que les Américains n'auront plus le droit d'investir dans les fonds d'actions et de dette et les fonds d'investissement des entreprises russes, coupant ainsi l'industrie de la défense et d'autres secteurs russes de la plus grande source mondiale de capitaux d'investissement, a déclaré M. Adeyemo.

"Ce que cela signifie, c'est que la Russie sera privée des capitaux dont elle a besoin pour construire son économie, mais aussi pour investir dans sa machine de guerre", a déclaré Adeyemo.

Adeyemo a déclaré que les États-Unis et leurs alliés européens se sont engagés à cibler les chaînes d'approvisionnement militaires russes afin de leur refuser l'accès aux composants clés - "des choses qui sont importantes pour construire leurs chars, pour fournir des missiles et pour s'assurer qu'ils ont moins de ressources" pour mener la guerre en Ukraine mais aussi pour projeter leur puissance à l'avenir.

"Je pense que l'impact sera immédiat de la même manière que l'impact sur l'économie a été immédiat", suite aux sanctions précédentes, a déclaré Adeyemo.

Il a refusé de dire si une nouvelle liste de sanctions sur les entreprises d'État russes attendue jeudi inclura les fournisseurs de composants pour l'industrie de la défense.