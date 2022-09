M. Grossi de l'AIEA déclare que les experts resteront à la centrale nucléaire ukrainienne

a visité la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine, occupée par les Russes, et a déclaré que les experts maintiendraient une présence continue dans l'installation.

Rafael Grossi, qui a visité la centrale pendant plusieurs heures, a également déclaré qu'il continuerait à s'inquiéter jusqu'à ce que la situation à Zaporizhzhia se soit stabilisée. La Russie et l'Ukraine disent toutes deux craindre une éventuelle catastrophe radiologique à la suite des bombardements que les deux parties se reprochent mutuellement.

"Nous n'allons nulle part. L'AIEA est maintenant là, elle est à la centrale et elle ne bouge pas - elle va rester là", a déclaré M. Grossi aux journalistes.

"Nous allons avoir une présence continue sur place à la centrale avec certains de mes experts".

Ces experts, a-t-il dit, fourniront ce qu'il a appelé une évaluation impartiale, neutre et techniquement solide de ce qui se passe sur le terrain.

"Je me suis inquiété, je m'inquiète et je continuerai à m'inquiéter pour la centrale jusqu'à ce que nous ayons une situation plus stable, plus prévisible", a-t-il déclaré.