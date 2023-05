Le président Emmanuel Macron a reconnu mercredi que la France aurait dû prêter plus d'attention aux nations d'Europe de l'Est, qui ont mis en garde contre une Russie belliqueuse avant que les forces de Moscou n'envahissent l'Ukraine.

Macron a déclaré lors d'un forum sur la sécurité qu'il ne devrait pas y avoir de division entre la "vieille Europe" et la "nouvelle Europe", faisant référence aux divergences durables entre les membres de l'Union européenne de l'Est et de l'Ouest sur des sujets tels que la Russie.

"Certains ont dit que vous aviez manqué une occasion de vous taire. Je pense que nous avons également perdu une occasion de vous écouter. Ce temps est terminé", a déclaré M. Macron sous les applaudissements lors d'un discours prononcé au centre de réflexion GLOBSEC à Bratislava, la capitale slovaque.

Il faisait allusion à une remarque faite en 2003 par le président français de l'époque, Jacques Chirac, qui avait déclaré que les pays d'Europe de l'Est qui s'étaient rangés du côté des États-Unis et de la Grande-Bretagne dans leur décision d'envahir l'Iraq cette année-là, contre l'avis de certains alliés occidentaux majeurs, dont la France et l'Allemagne, avaient manqué une "bonne occasion de se taire".

Cette remarque a choqué les pays d'Europe de l'Est et a contribué à entretenir la méfiance des nouveaux membres de l'UE à l'égard de Paris, méfiance qui a resurgi depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

Au lendemain de l'invasion, des pays d'Europe de l'Est comme la Pologne ont critiqué M. Macron pour avoir maintenu les canaux de communication ouverts avec le président russe Vladimir Poutine, ou pour avoir dit que la Russie ne devait pas être "humiliée" dans le cadre des efforts internationaux visant à mettre fin au conflit ukrainien.

Mercredi, M. Macron a également déclaré que l'Europe devrait construire sa propre industrie de défense et ne pas compter uniquement sur les États-Unis pour sa protection, bien qu'il ait reconnu que la contribution des États-Unis en argent et en matériel avait été cruciale pour former un front crédible contre la Russie.

"Soyons reconnaissants et remercions les États-Unis. Mais cette administration est-elle éternelle ? a déclaré M. Macron. "C'est pourquoi un pilier européen de défense au sein de l'OTAN est indispensable.

Les États-Unis organisent des élections présidentielles en novembre 2024 et Donald Trump - qui, en tant que président, a déclaré que les nations européennes devraient payer davantage pour leur propre défense - est susceptible de se présenter à nouveau.

M. Macron a déclaré que la Russie avait subi des revers évidents dans la guerre, notamment l'adhésion de la Finlande à l'OTAN et la perte de légitimité sur la scène mondiale.

"La guerre est loin d'être terminée, mais une chose est claire : l'Ukraine ne sera pas conquise. Nous voyons bien que ce qui devait être une "opération spéciale" est déjà un échec géopolitique", a déclaré M. Macron.