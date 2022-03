PARIS, 2 mars (Reuters) - Emmanuel Macron a prédit mercredi que les jours à venir seraient de plus en plus durs en Ukraine, soumise à une offensive militaire de la Russie.

"Les jours qui viennent seront vraisemblablement de plus en plus durs", a dit le président français dans une allocution à la nation. (Reportage Matthieu Protard et Bertrand Boucey, édité par Jean Terzian)