Macron entame son entretien avec Poutine en espérant "éviter la guerre"

MOSCOU (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a reçu lundi à Moscou son homologue français pour un entretien consacré à la situation aux frontières de l'Ukraine, dont Emmanuel Macron lui a dit à son arrivée au Kremlin espérer qu'il lui permettrait d'"éviter la guerre".

"Je me réjouis d'avoir l'opportunité de pouvoir rentrer en profondeur sur tout ces sujets et de commencer à bâtir une réponse utile, collectivement pour la Russie et pour tout le reste de l'Europe", a déclaré Emmanuel Macron, qui a multiplié ces derniers jours les concertations avec plusieurs dirigeants européens et le président américain Joe Biden.

"Une réponse utile, c'est une réponse qui permet évidemment d'éviter la guerre et de construire des éléments de confiance, de stabilité, de visibilité", a ajouté le chef de l'Etat français, tandis que Vladimir Poutine, assis à l'autre bout d'une longue table blanche, se contentait de hocher la tête.

Les deux dirigeants se sont ensuite retirés pour leur entretien à huis clos, qui devrait s'achever par une conférence de presse annoncée vers 18h45 (17h45 GMT).

Emmanuel Macron se rendra ensuite à Kiev, où il doit rencontrer mardi le président ukrainien Volodimir Zelenski.

