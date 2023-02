Macron perd son temps en envisageant un dialogue avec la Russie, dit Zelensky

20 février (Reuters) -

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré dans un entretien au quotidien italien Corriere della Sera publié dimanche que son homologue français Emmanuel Macron perdait son temps en envisageant un quelconque dialogue avec la Russie pour mettre fin à la guerre.

Interrogé sur les commentaires effectués par Emmanuel Macron dans un entretien au JDD, dans lequel le président français dit vouloir vaincre la Russie mais sans "l'écraser" et évoque l'idée de négociations, le dirigeant ukrainien a déclaré que "cela serait un dialogue inutile".

"Macron perd son temps. Je suis arrivé à la conclusion que nous ne sommes pas en mesure de changer l'attitude de la Russie", a estimé Volodimir Zelensky. Si les Russes ont "décidé de s'isoler dans leur rêve de rebâtir l'empire soviétique, nous ne pouvons rien y faire. Il leur appartient de choisir ou non de coopérer (...)", a-t-il ajouté.

Le président ukrainien n'a pas fait mention de ces commentaires d'Emmanuel Macron lorsqu'il a évoqué l'entretien téléphonique qu'il a eu dans la journée avec son homologue français.

L'Elysée a indiqué que les deux dirigeants ont discuté de la tournée de Volodimir Zelensky en Europe, et qu'Emmanuel Macron a promis à son homologue ukrainien le soutien de l'Otan pour fournir à Kyiv davantage d'équipements militaires.

Emmanuel Macron avait suscité l'incompréhension, voire la colère, de Kyiv et de certains alliés occidentaux en invitant à "ne pas humilier" la Russie pour permettre une solution diplomatique au conflit.

Plus tôt ce mois-ci, Volodimir Zelensky jugeait dans une interview qu'Emmanuel Macron avait "changé pour de vrai" depuis ces déclarations, en ouvrant la porte aux livraisons de chars et en soutenant la candidature de l'Ukraine pour intégrer l'Union européenne. (Reportage Sudip Kar-Gupta, Gianluca Semeraro et Ron Popeski; version française Jean Terzian)