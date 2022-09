Macron s'en prend à la Russie et dit qu'il faut se réveiller.

Dans un discours prononcé devant les dirigeants mondiaux à l'Assemblée générale des Nations Unies, Macron a averti que l'invasion de l'Ukraine par la Russie divisait le monde et rétablissait "l'ère du colonialisme."

"Ceux qui restent silencieux aujourd'hui - malgré eux ou secrètement avec une certaine complicité - servent la cause d'un nouvel impérialisme, d'un cynisme contemporain qui détruit l'ordre mondial", a déclaré Macron dans un discours de 30 minutes qui a appelé les pays à ne plus rester assis sur la barrière.

"Quand j'entends la Russie dire qu'elle est prête pour une nouvelle coopération et un nouvel ordre international sans hégémonie, c'est une histoire à dormir debout. Sur la base de quoi ? L'invasion de votre voisin, le non-respect des frontières que vous n'aimez pas. Quel est cet ordre ? Qui est hégémonique aujourd'hui ? La Russie", a-t-il déclaré.

Macron a rejeté le récit selon lequel l'Occident tente de défendre des valeurs dépassées pour servir ses intérêts et que le reste du monde en a souffert.

"J'appelle tous les membres de cette assemblée à nous soutenir sur le chemin de la paix et à agir pour forcer la Russie à renoncer au choix de la guerre afin qu'elle prenne conscience du coût pour elle et pour nous et qu'elle mette fin à son agression", a-t-il déclaré.

"Il ne s'agit pas de choisir un camp entre l'Est et l'Ouest, mais de la responsabilité de chacun de respecter la charte de l'ONU."

Les puissances occidentales espèrent profiter du rassemblement de cette semaine à New York pour convaincre les États neutres d'exercer davantage de pression sur Moscou. Macron a terminé en soulignant les limites de la Russie.

"Qui était là pendant la pandémie ? Qui propose des financements pour aider la transition climatique ? Pas ceux qui viennent vous voir aujourd'hui avec l'idée d'un nouvel ordre mondial. Pas ceux qui n'avaient pas de vaccin efficace et qui ne proposent rien face au changement climatique", a-t-il déclaré.