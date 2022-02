Macron s'est entretenu avec Poutine et Zelenski des tensions en Ukraine

PARIS/MOSCOU, 3 février (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu jeudi avec ses homologues russe Vladimir Poutine puis ukrainien Volodimir Zelenski des moyens de réduire les tensions autour de l'Ukraine, indique l'Elysée dans un communiqué.

"Les échanges ont porté sur deux priorités. La première, capitaliser sur les récentes avancées positives en format Normandie (NDLR: Russie, Ukraine, France et Allemagne) pour parvenir à une solution durable dans le Donbass", la région de l'est de l'Ukraine contrôlée par les séparatistes prorusses, dit la présidence française.

"La seconde, engager la conversation sur les conditions de l'équilibre stratégique en Europe, devant permettre de constater une réduction des risques sur le terrain et garantir la sécurité sur le continent", ajoute-t-elle.

Le Kremlin a fait savoir se son côté que Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, qui se parlaient pour la troisième en une semaine, sont convenus de poursuivre le dialogue sur l'Ukraine et les propositions de Moscou sur la sécurité en Europe, alors qu'un déplacement du président français à Moscou la semaine prochaine est envisagé. (Michel Rose à Paris, Darya Korsunskaya et Vladimir Soldatkin à Moscou, version française Tangi Salaün)