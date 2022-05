Maersk affirme que les blocages en Chine pourraient aggraver la congestion des conteneurs

Maersk, souvent considéré comme un baromètre du commerce mondial, a déclaré qu'une hausse de la demande des consommateurs, la congestion des principaux ports liée à la pandémie et, plus récemment, une fermeture de l'espace aérien suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont ralenti les expéditions de conteneurs et provoqué une flambée des taux de fret.

"D'autres défis découlent des blocages COVID-19 en cours en Chine, et bien que l'impact au premier trimestre soit limité, il pourrait aggraver l'environnement de congestion dans les trimestres à venir à mesure que la situation évolue", a déclaré la société dans sa déclaration de résultats du premier trimestre.

La société basée à Copenhague a confirmé les chiffres optimistes du premier trimestre annoncés la semaine dernière, ainsi que sa prévision selon laquelle la croissance de la demande mondiale de conteneurs ralentira cette année pour se situer entre moins 1 % et plus 1 %, par rapport à sa précédente prévision de croissance de 2 à 4 %.

L'un des plus grands chargeurs de conteneurs au monde, avec une part de marché d'environ 17 %, Maersk a également déclaré que si les consommateurs avaient dépensé davantage en biens pendant la pandémie plutôt qu'en services tels que les restaurants et les voyages, cela allait probablement changer.

"Un impact réduit de la pandémie de COVID-19 devrait soutenir l'économie mondiale, mais la composition des dépenses devrait se rééquilibrer en faveur des services, et la forte hausse des prix de certains biens pourrait amener les consommateurs à ajuster leurs plans de dépenses", a déclaré la société.